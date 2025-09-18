Orosz propaganda terjesztése miatt blokkolták Ukrajnában az Origót és a Demokratát

Ukrajna;tiltás;demokrata;Origo;orosz propagandatevékenység;

2025-09-18 13:56:00 CEST

Görög és moldovai kommunista propagandakiadványokkal kerültek ezáltal egy platformra.

A kormánypárti Mandiner vette észre, hogy két másik fideszes médiaterméket, az Origót és a Demokratát blokkolták Ukrajnában orosz propaganda terjesztése miatt. „Sajtószabadság ukrán módra” - szörnyűlködött a hasonló színvonalon tájékoztató fideszes portál a Uablocklist honlapját idézve.

A tiltással az Origo és a Demokrata igen illusztris társaságba került, a közlemény szerint ugyanis 14 sajtóterméket tiltottak le orosz propagandára hivatkozva. A lista eképpen néz ki:

magyar nyelvű oldalak: Hírfront, Bal-Rad, Hirlistazo, Demokrata, Vdtablog, Origo, Szilaj Csikó, Pravda Magyarország;

román és moldovai oldalak: Pravda Románia, Flux24, Sputnik Moldova–România, TopWar, Rezistenta.info, pcrm.md (a Moldovai Köztársaság Kommunista Pártjának honlapja);

görög nyelvű oldal: 902.gr (a Görög Kommunista Párt honlapja).

Az indoklás szerint a jelzett portálok azért kerültek tiltólistára, mert az orosz propaganda szemszögéből ábrázolják az ukrajnai háborút, valótlan orosz sikerekről, az ukrán fegyveres erők „árulásairól” és az ukránok „terrorista tevékenységéről” szóló történetekkel árasztották el a világhálót. A jelzett propagandatermékek emellett igyekeztek nevetségessé tenni a Nyugat Ukrajnának nyújtott támogatását, szétesettnek és hatástalannak igyekeztek ábrázolni az EU-t és a NATO-t, kritizálták a szankciós politikát, emellett olyan összeesküvés-elméleteket is terjesztettek, mint hogy Soros György kontrollálja a folyamatokat.