Négy órás jótékonysági nagykoncerttel állt ki Palesztina mellett egy sor ismert zenész és színész a Wembley-ben

Palesztina;Gázai övezet;jótékonysági koncert;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-09-18 12:20:00 CEST

Két óra alatt elfogytak a jegyek, másfél millió fontot gyűjtöttek össze gázai humanitárius segítségnyújtásra.

Hatalmas jótékonysági koncertet tartottak szerdán a londoni Wembley-ben, ahol 69 zenész, színész, egyéb művész és aktivista állt ki Palesztina szabadságáért - számolt be róla a The Guardian.

A mintegy négy órás rendezvény ötletgazdája Brian Eno hétszeres Grammy-díjas angol zenész volt, s egyebek között olyan ismert művészek léptek fel, mint Benedict Cumberbatch, Florence Pugh, Guy Pearce, Richard Gere, Ramy Youssef, Damon Albarn, a Bastille, a PinkPantheress, a Hot Chip és még sokan mások. Az esemény művészeti vezetője a gázai származású, száműzetésben élő palesztin festő, Malak Mattar volt, de természetesen palesztin zenészek is színpadra léptek, mint például Nai Barghouti énekesnő, az arab lanton (údon) játszó, názáreti születésű Adnan Joubran, valamint El Far3i rapper. Az eseményen újságíró felszólaló is volt, a szintén palesztin Yara Eid például heves hangvételű beszédben idézte fel, hogy a háború kezdete óta Gázában már mintegy 270, tudósítani próbáló sajtómunkást gyilkolt meg az izraeli hadsereg.

A jegyek viharos gyorsasággal, nagyjából két óra alatt elfogytak és bár a Wembleynél megjelent nagyjából tucatnyi ellentüntető izraeli zászlókat lengetve, különösebb összeszólalkozás nem volt, legalábbis a Guardian szerint néhány rendőr elég volt a rend fenntartásához. A jótékonysági rendezvénnyel mintegy másfél millió fontot (átszámítva több mint 672 millió forintot) gyűjtöttek össze, amit gázai humanitárius segítségnyújtásra fognak fordítani.

A Benjamin Netanjahu vezette izraeli kormány civil szervezetek egybehangzó véleménye és immár izraeli emberi jogi szervezetek szerint is népirtást követ el a Gázai övezetben, részint a sorozatos bombázásokkal, részint pedig a nemzetközi segélyszállítmányok célba érésének akadályoztatásával és ezen keresztül a lakosság éheztetésével. A történtek egyre nagyobb hatást gyakorolnak a művészvilágra is, több ország például már jelezte, hogy jövőre nem indul el az Eurovíziós Dalfesztiválon, ha Izraelt nem zárják ki a rendezvényről, miközben számos korábbi eurovíziós résztvevő szintén nyílt levélben követelte Izrael kizárását - hasonlóképpen Oroszországhoz és Belaruszhoz, amely országokat Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziójának megindítása után tiltották el a dalfesztiváltól.