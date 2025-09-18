Nagy bajban van az orosz gazdaság, Vlagyimir Putyin az ígérete ellenére adóemelésre kényszerülhet

Oroszország;államháztartási hiány;tervek;ígéretek;Vlagyimir Putyin;adóemelés;orosz-ukrán háború;

2025-09-18 22:04:00 CEST

A háborúval, a katonai kiadásokkal nem állnak le. A jelenlegi 20 százalékról 22 százalékra nőhet az ottani áfa, de így is kétséges, hogy tartani tudják az idén májusban megháromszorozott, a GDP 1,7 százalékára becsült hiánycélt.

Az orosz kormány fontolgatja ami általános forgalmi adónknak (áfa) megfelelő hozzáadottérték-adó emelését a költségvetési hiány kordában tartása és a tartalékok fenntartása érdekében – derült ki a Reuters csütörtöki cikkéből, amelynek állításait a hírügynökség négy forrása is megerősítette. Adóemelés annak ellenére jöhet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly még azt ígérte, hogy 2030 előtt már nem lesznek jelentős változtatások az adórendszerben. Az Ukrajna elleni több mint három és fél éve tartó háborút megsínyli az ország, de idén szeptember 5-én arra kérte a kormányt, hogy a bevételeket a termelékenység növelésével, ne pedig az adókkal növelje.

Oroszországban 2025-ben idén megemelték a személyi jövedelemadót és a társasági adót is, a kormánynak májusban mégis meg kellett háromszoroznia a szövetségi költségvetési hiánybecslését, a bruttó hazai termék, a GDP 1,7 százalékára. – Egy meg nem nevezett tisztviselő, akit az állami média idézett ebben a hónapban, szerint most várhatóan túl fogja lépni ezt a célt. A tavalyi költségvetési törvényben szereplő 2026-os GDP-arányos 0,9 százalékos hiányt is valószínűleg túllépik – olvasható a cikkben.

A Reuters szerint a 2026-os költségvetési tervezetet várhatóan szeptember 29-én nyújtják be az orosz parlamentnek. A hírügynökség forrásai megerősítették a The Bell, egy Oroszországon kívüli székhelyű médiumnak a héten megjelent jelentését, miszerint a kormány az áfa eddigi 20 százalékos kulcsát 22 százalékra növelnék a hiány megfékezésére. Egy szakértő szerint csak adóemeléssel lehet csökkenteni a költségvetési hiányt, mert sem a katonai, sem a szociális kiadásokat nem lehet csökkenteni, és a Reuters számításai szerint a 2026-ra előrejelzett hiányt ezzel a felére csökkenthetik.

Az orosz gazdaság továbbra is növekszik az ukrajnai háború miatti nyugati szankciók szigorítása ellenére. A GDP növekedése azonban várhatóan a tavalyi 4,3 százalékról csaknem 1 százalékra lassul, az infláció pedig továbbra is 8 százalék felett marad egy olyan országban, ahol a munkaerő nagy része és a bevételek 40 százaléka ma már a védelemre és a biztonságra megy – állapította meg a Reuters, idézve Vlagyimir Putyin másik nyilatkozatát, amely szerint Oroszország alacsony adósságszintje lehetővé teszi, hogy több hitelt vegyenek fel, de nem tart az eladósodástól.