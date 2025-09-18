Tony Blair egykori brit miniszterelnök tervezheti meg a Gázai övezet átmeneti irányítását

Izrael;Hamász;Tony Blair;Gázai övezet;rendezés;Palesztin Hatóság;Donald Trump;

2025-09-18 14:24:00 CEST

Az egykori munkáspárti kormányfőt Donaldt Trump republikánus amerikai elnök hatalmazta fel, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború lezárása utáni időkre szervezze meg a nemzetközi támogatást. A palesztinok kitelepítéséről most nem beszélnek.

A háború után egy átmeneti testületet hoznának létre, amely addig irányítaná a Gázai övezetet, amíg azt át nem adják a Palesztin Hatóságnak – ez Tony Blair volt brit miniszterelnök terve a The Times of Israel szerint, és amit négy, az ügyhöz közel álló forrás is megerősített a lapnak. Az egykori munkáspárti politikus most a republikánus amerikai elnök, Donald Trump felhatalmazásával gyűjthet regionális és nemzetközi támogatást a tervhez, amellyel egyébként már régóta foglalkozik.

Tony Blair már Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti háború első hónapjaiban elkezdte kidolgozni a javaslatot, az úgynevezett másnapi tervet, ami azonban most szélesebb lett, és a háború tényleges befejezését is célozza. Erről a lapnak egy amerikai tisztviselő és egy másik, az ügyhöz közel álló forrás mondta a The Times of Israelnek, hogy a Hamászt felváltó átmeneti testület létrejöttének is alapfeltétele a tartós tűzszünet és a túszok szabadon bocsátása.

Az, hogy Tony Blair szerepet játsszon a béke megteremtésében, illetve a Gázai övezet helyzetének rendezésében már korábban felvetődött Washingtonban, de a javaslat részleteit mindeddig nem hozták nyilvánosságra. Most a lap birtokába jutott dokumentum szerint a terv nem csak az átmeneti hatóság felállítását, hanem az államszervezet átalakítását is tartalmazza. Ugyanakkor kiemelték, Donald Trump korábbi elképzeléseiről, a palesztinok kitelepítéséről, és a terület riviérává alakításáról most nincs szó. Sőt úgy tudják, hogy a harcok, a támadások elől elmenekült, illetve önként távozott palesztinok visszatérhetnek az enklávéba, sőt hátrahagyott tulajdonaikat, ingatlanjaikat is megtarthatnák. Ezt egy erre a célra létrehozott tulajdonjog-védelmi egység biztosítaná.