Új elnököt választottak a fideszes romák, azt ígéri, hogy a hétköznapi embereket fogja képviselni

A közelmúltban lemondott Szűcs Csaba helyett Tatai Ferenc lett a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) vezetője. Sztojka Attila államtitkár gratulált.

„Feladatomnak tartom, hogy a legnagyobb hazai érdekvédelmi szövetség élén ne a hivatalos szavak, hanem az egyszerű, hétköznapi emberek hangja szólaljon meg. Az ő ügyeiket, gondjaikat és reményeiket szeretném képviselni: tiszta szívvel, becsülettel, kitartással” – egyebek között így köszönte meg a bizalmat a barcsi Tatai Ferenc, akit a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) új elnökévé választottak.

Ahogyan arról a Népszava beszámolt, Tatai Ferenc elődje, Szűcs Csaba a közelmúltban váratlanul lemondott az elnöki posztról. Szintén lemondott a CiKöSz elnökségi tagságáról Aba-Horváth István, az országos roma önkormányzat vezetője is. Mindkét távozó politikus kiléptette saját szervezetét a CiKöSz-ből, amit előzőleg már egy harmadik szervezet, a Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület is elhagyott.

Tatai Ferenc nem túlzott: jelenleg valóban a fideszes kötődésű CiKöSz a legnagyobb roma szervezet Magyarországon, amely átvette a süllyesztőbe küldött Lungo Drom helyét és szerepét. A CiKöSz presztízsének azonban sem a belső konfliktusok nem használnak, sem az, hogy – mint azt lapunk megírta – több politikusának is meggyűlt a baja a törvénnyel.

Aba-Horváth István és Szűcs Csaba a CiKöSz-szel történt szakítás után is megmaradt fideszesnek, lemondásuk hátterében nem pártpolitikai nézetkülönbségek húzódnak, hanem az, hogy megromlott a viszonyuk Sztojka Attila romaügyi államtitkárral. Sztojka vezeti a Roma Digitális Polgári Kört, amelynek alapító tagjai közé sem Aba-Horváth István, sem Szűcs Csaba nem került be, viszont bekerült az államtitkár bizalmasának számító Tatai Ferenc. Jó kapcsolatukat mutatja, hogy Sztojka Attila a Facebook-oldalán gratulált Tatai Ferencnek CiKöSz-elnökké választásához, és egy kettejüket ábrázoló „kézfogós” fotó kíséretében sikeres munkát kívánt neki.

A belviszály az országos roma önkormányzatban is éreztette hatását: Aba-Horváth István kezdeményezésére – két társával együtt – leváltották Tatai Ferencet az elnökhelyettesi posztról. Aba-Horváth a lépést azzal indokolta, hogy az érintett elnökhelyettesek „egyre több alkalommal helyeztek előtérbe egyéni érdekeket”, miközben jelentősen háttérbe szorították „a roma közösség érdekképviseletét”.

A helyzet kissé szövevényes. Az országos önkormányzatban a CiKöSz több mint kétharmados többséggel bír, Tatai Ferenc pedig a CiKöSz frakcióvezetője. A szavazati arányokból azonban látszik, hogy a ciköszösök egy része – az ellenzéki borsodi Roma Polgárjogi Mozgalom képviselőivel kiegészülve – pillanatnyilag nem Tatai Ferenc frakcióvezető, hanem Aba-Horváth István, az országos önkormányzat elnöke mögött áll, aki így egyelőre élvezi a testület többségének támogatását.