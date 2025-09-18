Petíciót indított az aHang, már több mint 30 ezren követelik, hogy legyen Orbán Viktor–Magyar Péter-vita

„7098 napja vitázott utoljára Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke 236 hónapja, lassan 20 éve nem állt ki nyílt vitára kihívóival szemben. Ez nem csak egy politikai döntés, hanem gyávaság, ami a demokratikus világban példa nélküli” – írta csütörtöki hírlevelében az aHang. A civil szervezet kampányfelelőse, Gajzágó József közölte, néhány nap alatt már közel 30 ezren – cikkünk írásakor már több mint 32 ezren – írták alá a petíciójukat, amelyben miniszterelnök-jelölti vitát követelnek.
„A demokrácia alapja a vita, a gondolatok megosztása. Nemcsak a politikában, hanem a mindennapi életünkben is fontos. Az iskolában a gyerekek megbeszélik a problémáikat. Megindokoljuk, hogy otthon éppen miért várhat az ablakpucolás, és a munkahelyünkön is ütköztetjük az álláspontjainkat egymás támadása helyett. Így mi is teljesen jogosan várhatjuk el, hogy Orbán Viktor bújjon elő a kordonok mögül, és ne féljen a vitától. Adjon számot az elmúlt 15 év teljesítményéről. Ahhoz, hogy ezekre és az emberek mindennapi problémáit érintő kérdésekre válaszokat kapjunk, szükség van miniszterelnök-jelölti vitára – áll az aHang felhívásában, meg is indokolva a követelést:
Jogunk van tudni, hogy mire képes a két legnagyobb párt vezetője szemtől szemben.
Jogunk van tudni, hogy milyen országot képzelnek el.
Jogunk van tudni, hogy mi történik a kórházakban, az iskolákban, vagy éppen Hatvanpusztán.
Az aHang petíciós oldalán azt is kiemelték, hogy a petíciót megküldik majd a Fidesz és a Tisza párt elnökének is. Az aláírók egyetértenek azzal is, hogy a nyilvános vita nem kampányesemény, hanem demokratikus minimum, a vita lehetővé teszi, hogy a választók első kézből hallják a legfontosabb ügyekről szóló vitát, lássák, ki hogyan képviseli magát, miként reagál a másik fél érveire, és milyen megoldásokat kínál az ország előtt álló kihívásokra.
„Egy ilyen vita nem a politikusokról, hanem az emberekről szól — az ő joguk megismerni és összehasonlítani a vezetői alternatívákat. A 2026-os országgyűlési választások tétje rendkívül nagy. Itt az ideje, hogy a két legnagyobb politikai erő vezőtje – Orbán Viktor és Magyar Péter – kiálljon egymással egy nyilvános, élő vitára, csakúgy mint Németországban a Kanzler-Duell. Minden késlekedés, minden kibúvó a választók lebecsülése. A választók megérdemlik, hogy ne propagandaüzenetekből, hanem egyenes beszédből tájékozódhassanak. Itt az idő, hogy újra legyen vita Magyarországon" – szögezték le a kezdeményezők.