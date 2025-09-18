Petíciót indított az aHang, már több mint 30 ezren követelik, hogy legyen Orbán Viktor–Magyar Péter-vita

Orbán Viktor;követelés;miniszterelnök-jelölti vita;internetes petíció;aHang;Magyar Péter;

Az aláírók szerint a nyilvános vita nem kampányesemény, hanem demokratikus minimum. A választók megérdemlik, hogy ne propagandaüzenetekből, hanem egyenes beszédből tájékozódhassanak.

„7098 napja vitázott utoljára Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnöke 236 hónapja, lassan 20 éve nem állt ki nyílt vitára kihívóival szemben. Ez nem csak egy politikai döntés, hanem gyávaság, ami a demokratikus világban példa nélküli” – írta csütörtöki hírlevelében az aHang. A civil szervezet kampányfelelőse, Gajzágó József közölte, néhány nap alatt már közel 30 ezren – cikkünk írásakor már több mint 32 ezren – írták alá a petíciójukat, amelyben miniszterelnök-jelölti vitát követelnek.

„A demokrácia alapja a vita, a gondolatok megosztása. Nemcsak a politikában, hanem a mindennapi életünkben is fontos. Az iskolában a gyerekek megbeszélik a problémáikat. Megindokoljuk, hogy otthon éppen miért várhat az ablakpucolás, és a munkahelyünkön is ütköztetjük az álláspontjainkat egymás támadása helyett. Így mi is teljesen jogosan várhatjuk el, hogy Orbán Viktor bújjon elő a kordonok mögül, és ne féljen a vitától. Adjon számot az elmúlt 15 év teljesítményéről. Ahhoz, hogy ezekre és az emberek mindennapi problémáit érintő kérdésekre válaszokat kapjunk, szükség van miniszterelnök-jelölti vitára – áll az aHang felhívásában, meg is indokolva a követelést:

Jogunk van tudni, hogy mire képes a két legnagyobb párt vezetője szemtől szemben.

Jogunk van tudni, hogy milyen országot képzelnek el.

Jogunk van tudni, hogy mi történik a kórházakban, az iskolákban, vagy éppen Hatvanpusztán.

Az aHang petíciós oldalán azt is kiemelték, hogy a petíciót megküldik majd a Fidesz és a Tisza párt elnökének is. Az aláírók egyetértenek azzal is, hogy a nyilvános vita nem kampányesemény, hanem demokratikus minimum, a vita lehetővé teszi, hogy a választók első kézből hallják a legfontosabb ügyekről szóló vitát, lássák, ki hogyan képviseli magát, miként reagál a másik fél érveire, és milyen megoldásokat kínál az ország előtt álló kihívásokra.

„Egy ilyen vita nem a politikusokról, hanem az emberekről szól — az ő joguk megismerni és összehasonlítani a vezetői alternatívákat. A 2026-os országgyűlési választások tétje rendkívül nagy. Itt az ideje, hogy a két legnagyobb politikai erő vezőtje – Orbán Viktor és Magyar Péter – kiálljon egymással egy nyilvános, élő vitára, csakúgy mint Németországban a Kanzler-Duell. Minden késlekedés, minden kibúvó a választók lebecsülése. A választók megérdemlik, hogy ne propagandaüzenetekből, hanem egyenes beszédből tájékozódhassanak. Itt az idő, hogy újra legyen vita Magyarországon” – szögezték le a kezdeményezők.