A volt svéd miniszterelnök szólt Orbán Balázsnak, hogy nem a bevándorlók, hanem a korrupció miatt szankcionálta az EU Magyarországot

A budapesti közönség ovációban tört ki. Carl Bildt szerint a Hősök tere ékesszóló példája annak, milyen jól működik az európai integráció.

Orbán Balázs Fidesz-kampányfőnök és miniszterelnöki politikai igazgató vitatkozott Carl Bildttel, Svédország egykori miniszterelnökével és külügyminiszterével a Brain Bar nevű, fiataloknak szóló, előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel zajló jövőfesztivál nagyszínpadán.

Az „Európa 2050: A vita” címet viselő beszélgetés a Telex tudósítása szerint Európa válságairól és az azokra adott válaszokról szólt. Az eseményt Sid Moorthy moderálta, aki a közönség tapsa és hangerőmérés alapján megállapította, hogy a közönség egyetért azzal az állítással, miszerint az EU lassan elveszíti a globális befolyását.

Expozéjában Carl Bildt megállapította, hogy az EU-t annak idején egy másik világban építették fel, amikor még volt transzatlanti szövetség, nem volt támadó Oroszország és volt liberális demokrácia, ezért az EU-nak új helyzetben új megoldásokkal kell előállnia. Orbán Balázs erre úgy felelt, hogy egyetért a diagnózissal, de a terápiával nem. A miniszterelnök politikai igazgatója előadta az Orbán-kormány ismert szólamait arról, hogy minden rossz forrása az európai vezetés, amely szerinte rossz válaszokat adott például a migrációra, sőt, egy jó adag cinizmussal még azt is kifogásolta, hogy az EU szerinte centralizál.

A svéd politikus elismerte, hogy van egy migrációs és demográfiai probléma is, az orosz-ukrán háborúval, illetve a versenyképességgel is kezdeni kell valamit, de szerinte egyedülálló kis országoknak közös megoldások kellenek. Orbán Balázs szerint inkább az a kérdés, hogyan tudunk együttműködni anélkül, hogy az elveinket egymásra kényszerítenénk. Amikor a volt svéd kormányfő közölte, hogy Magyarország soha nem volt szolidáris és 2015-ben is Ausztriába küldte tovább a bevándorlókat, Orbán Balázs úgy kontrázott, hogy „az európai szolidaritás nem létezik” és egyébként is Angela Merkel akkori német kancellár hívta be a menekülteket, nem az Orbán-kormány. Ezt követően felelevenítette, hogy Magyarországra napi egymillió eurós bírságot szabtak ki azért, amiért nem engedi be a migránsokat, mire Carl Bildt jelezte, hogy nem a bevándorlók, hanem a korrupció miatt szankcionálta az EU az Orbán-kormányt. A Telex szerint a közönségben - amely nagyrészt az Orbán-kormánnyal amúgy sem szimpatizáló fiatalokból állt - erre ováció tört ki. (A jogállamisági aggályok miatt befagyasztott EU-s források és a napi egymillió eurós bírság ügye nem ugyanaz – a szerk.)

A svéd politikus odaszúrt még egyet Orbán Viktor politikai igazgatójának, felelevenítve, hogy Magyarországon népességfogyás van mert a fiatalok elmennek innen. Kell a szolidaritás például Olaszországgal, amely nagyon ki van téve a migrációnak - vélekedett. Orbán Balázs közbevágott és közölte, hogy hadd döntsék el az országok maguk, hogy kit fogadnak be és kit nem.

Idézte Mario Draghi volt olasz miniszterelnök jelentését az EU problémáiról, mint amivel egyetért, majd azt magyarázta, hogy az EU „a legelszigeteltebb erőközponttá vált a világon”, mivel konfliktusa van Oroszországgal, Kínával és a Trump-féle amerikai adminisztrációval is. Mindezért szerinte a jelenlegi európai vezetés a felelős, amelynek távoznia kell.

Carl Bildt a Draghi-jelentésről szólva felhívta a figyelmet, hogy annak elkészítésére az EU kérte fel, egyébként meg a földgázellátást az oroszok vágták el, mert az volt a tervük, hogy akkor majd Európa behódol a Kreml. A világ második legnagyobb ipari hatalma vagyunk, nagyobbak az Egyesült Államoknál, sőt, nincs kereskedelmi deficitünk - állapította meg, hozzáfűzve, hogy az IT és az AI területén szerinte is vesztésre állunk.

Orbán Balázs arról beszélt, hogy az orosz energiahordozók elvesztése a probléma, pedig a Kreml továbbra is exportál olcsón a európai országokba. – Nektek – vágott közbe erre Carl Bildt, mire a teremben ismét végigfutott a nevetés. A miniszterelnök politikai igazgatója erre azzal vágott vissza, hogy az EU is megveszi az orosz földgázt és kőolajat, csak Indián keresztül.

A beszélgetésben természetesen előkerült a svéd közbiztonság is, amellyel kapcsolatban Orbán Viktor nemrég egy szolid 7000 százalékos tévedésre ragadtatta magát. Carl Bildt úgy látta, a közbiztonság helyzete országonként változó, de ha összeveti például az Egyesült Államokkal, akkor ott hatszor-hétszer nagyobbak a bűnözési mutatók, mint a hazájában. Szerinte Magyarország és Svédország között a számokat tekintve nincs nagy különbség. Orbán Balázs ezzel szemben arról beszélt, hogy a migráció miatt rossz a közbiztonság, és 20-30 éve nem ez volt, „mi, magyarok” nem akarunk erre az útra lépni. Megjegyezte, hogy nem akar belemenni a svéd közbiztonsági helyzetbe, mire Carl Bildt szólt, hogy ezt Orbán Viktor már megtette. Orbán Balázs erre azzal kontrázott, hogy a svéd kormány támadja a magyart. Egymás szavába vágva bizonygatták igazukat, mire a moderátor csitítani kezdte őket.

Magyarországi útjához köthetően Carl Bildt egyébként közzétett több tweetet is az X-en, az egyikben azt részletezte, hogy Orbán Viktor szerinte azért támadja most uniós szövetségeseit különféle témákban, mert mindenről akar beszélni, csak a korrupcióról nem. Majd szót ejtett egy kicsit a Hősök teréről is, amely szerinte egy remek szimbóluma a sikeres európai integriációnak, hiszen szerinte a magyar történelem nagy alakjain keresztül is nyomon követhető, hogy a magyarok bevándorlókként érkeztek, majd fegyverrel végigpusztították Európát, hogy aztán néhány generációval később már a kereszténység és Európa védelmezői legyenek.