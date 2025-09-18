Az aláírók szerint a nyilvános vita nem kampányesemény, hanem demokratikus minimum. A választók megérdemlik, hogy ne propagandaüzenetekből, hanem egyenes beszédből tájékozódhassanak.
Tízből hat ellenzéki számára egyértelmű, hogy Orbán Viktor azért bojkottálja az eseményt, mert fél, hogy alulmarad - derült ki a lapunknak kutató Publicus Intézet felmérésből.
A futball Európa-bajnokság óta nem volt ilyen nézett műsor a tévécsatornákon hétköznap este.
A pontos szabályok csak akkor dőlnek el, amikor már kiderült, van-e visszalépő.
Legutóbb 2006-ban volt aktuális ez a felvetés, akkor a kormányfő csúnyán kikapott.
Dobrev Klára, Fekete-Győr András, Jakab Péter Karácsony Geregely és Márki-Zay Péter az ATV-n küzd meg az előválasztás első fordulójában.
Karácsony nyerte az RTL Klub miniszterelnöki vitáját – a jobbikosoknak azonban inkább Szél Bernadett szimpatikus, persze csak Vona Gábor után. A Vasárnapi Hírek cikke.
A Fidesszel nincs koalíció, ebben egyetértett a miniszterelnök-jelölti vita mindhárom szereplője. Az április 9-e előtti és utáni életről viszont mást gondolnak. Karácsony Gergely választási együttműködést és koalíciós kormányzást tervez, Vona Gábor egyiket sem akarja, legfeljebb az LMP-vel országolna együtt, Szél Bernadett pedig katalizátorként igyekszik beállítani magát.
Hatalmas érdeklődés közepette zajlott le hétfő este a Független Diákparlament által szervezett miniszterelnök-jelölti vita, amelyen Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd), Szél Bernadett (LMP) és Vona Gábor (Jobbik) vett részt. Orbán Viktor távol maradt.
Az ATV hírigazgatója kitart korábbi álláspontjuk mellett és továbbra is a saját elképzeléseik szerint kívánják megszervezni a szakpolitikusok vitáját - tudta meg a Népszava. Németh Szilárd elmondta, nem értenek egyet a Nemzeti Választási Bizottság elmarasztaló döntésével.
Fodor Gábor szerint elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor nem áll ki vitázni a baloldali ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjével, Mesterházy Attilával.
Az MSZP szerint nemcsak az ellenzéki pártok, hanem a társadalom döntő többsége is azt szeretné, hogy legyen miniszterelnök-jelölti vita. A szocialisták a 2006-os vitát tartják mintának, és a köztelevízió részvételét sürgetik a szervezésben.
A kormányváltó pártok örömmel fogadják az ATV és a Népszabadság fontos kezdeményezését négy szakpolitikai fórum megrendezésére.
"Azoknak, akik meg akarnak szabadulni Orbán Viktortól és az országon élősködő siserehadától", április 6-án el kell sétálniuk a szavazóhelyiségig, és be kell húzniuk az ikszet a kormányváltó erők jelöltjeire és a közös listára - fogalmazott hétvégi blogbejegyzésében Mesterházy Attila, aki szerint a demokratikus választás lényegét teszi kétségessé, hogy Orbán nem hajlandó vitázni kihívóival. Az április 6-i választáson várhatóan több mint 200 ezer határon túli magyar is részt vesz.
Az MSZP felszólítja Orbán Viktor kormányfőt, hogy álljon ki vitázni Mesterházy Attila MSZP-elnökkel, az ötpárti ellenzéki együttműködés miniszterelnök-jelöltjével a fiatalok helyzetéről, és válaszoljon arra is: miért kellett ilyen gyorsan, titkokban tető alá hozni a paksi szerződést.
Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke szerint a miniszterelnöknek válaszolnia kell a kihívók kérdéseire.