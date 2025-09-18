Orbán vitán felül állna

"Azoknak, akik meg akarnak szabadulni Orbán Viktortól és az országon élősködő siserehadától", április 6-án el kell sétálniuk a szavazóhelyiségig, és be kell húzniuk az ikszet a kormányváltó erők jelöltjeire és a közös listára - fogalmazott hétvégi blogbejegyzésében Mesterházy Attila, aki szerint a demokratikus választás lényegét teszi kétségessé, hogy Orbán nem hajlandó vitázni kihívóival. Az április 6-i választáson várhatóan több mint 200 ezer határon túli magyar is részt vesz.