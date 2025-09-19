Növekedni csak jövőre fog a magyar gazdaság, és addig még jön egy erős figyelmeztetés

Magyarország;Standard & Poor's;gazdasági növekedés;kilátások;

2025-09-19 08:58:00 CEST

A magyar gazdaság legalább a recessziót elkerüli az idén, de érdemi fellendülésre nem lehet számítani. Fontos döntés jön az S&P-től.

A magyar gazdaság idén már érdemben nem talál magára, így az egész évet tekintve csupán 0,6 százalékkal bővül. Összességében ez arra azért jó lesz, hogy a recessziót elkerülje az ország – hangzott el az Equilor Befektetési Zrt. háttérbeszélgetésén. Ez érdemben elmarad a kormány – egyébként idén már többször csökkentett – 1 százalékos várakozásától, de még az MNB részéről jelzett 0,8 százaléknál is kevesebb. Varga Zoltán senior elemző megjegyezte, hogy rendkívül lassú az élénkülés. A fejlődést a belső fogyasztás tartja fenn – ennek köszönhető a recesszió elkerülése is –, ezzel szemben a beruházások továbbra is visszafogottak. A befektetési társaság szerint a magyar gazdasági folyamatokra a német gazdaság gyengélkedése és a kereskedelmi háború okozta globális bizonytalanság nyomja rá a bélyegét. Érdemi fejlődésre szóló kilátásokat csak a jövő év elejétől prognosztizálnak, amelynek hatására 2026-ban 2,8 százalékos GDP-növekedést várnak.

Az infláció idén 4,6 százalék lehet, amely jövő év első negyedévében térhet vissza tartósan a jegybanki toleranciasávba.

A szakember szerint 2026-ra 3,7 százalékos pénzromlási ütem látszik, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 3 százalékos célszintjét csak 2027-ben sikerül elérni.

Varga Zoltán kiemelte, hogy a dezinflációs folyamatot a csökkenő energiaárak, valamint az erős forintárfolyam is támogatja. A kormányzati árszabályozás, az árrésstop jövő évi kivezetése ugyanakkor jelentős inflációs kockázatot hordoz, emellett a fogyasztásösztönző kormányzati politika és a béremelések is lassíthatják az inflációs cél elérését.

Felhívta a figyelmet, hogy az év hátralévő részében a hitelminősítők részéről akad egy kiemelten fontos döntés. Nevezetesen: az S&P Magyarországgal kapcsolatos októberi ítélete azért mondható meghatározónak, mert ennél a háznál a Magyarország besorolása az utolsó, még befektetésre ajánlott szinten áll, ám negatív kilátással. A választások előtti költekezésből fakadó költségvetési problémák miatt az S&P már küldött egy figyelmeztetést. Ezzel együtt az elemző úgy látja, hogy besorolásunk nem változik, vagyis nem csúszik bóvli kategóriába Magyarország. Ezzel együtt egy nagyon erős figyelmeztetést küld majd a hitelminősítő, ami az utolsónak lesz tekinthető. Kérdésre válaszolva Varga Zoltán hozzátette, hogy lényegében minden minősítésben szerepelt az uniós forrásokhoz való hozzájutás kockázata. Ez pedig az utóbbi hónapokban komolyan elapadt. Ezzel együtt az S&P-nél további leminősítést valóban nem vár a cég, de a Moody’s és a Fitch Ratings esetében már igen, igaz, utóbbiak esetében Magyarország nem áll a bóvli minősítés határán. Az Equilor elemzése szerint ezzel együtt Magyarország kockázati megítélése kismértékben javult, a költségvetési hiánycél az idei évben tarthatónak látszik.

Az USA-ban egyébként többszöri kamatcsökkentés várható (szerdán megvolt az első, 25 bázispontos csökkentés), ami lehetővé tenné a hazai kamatvágást is.

Ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdés, hogy az MNB meddig tartja fenn a szigorú kommunikációját, és ezáltal az erős forintárfolyamot.

Varga Zoltán szerint a kamattartás mellett szól, hogy a lakossági inflációs várakozások továbbra is magasak. Ezzel együtt az Equilor szerint a kamatcsökkentésre a jövő év első negyedévében kerülhet sor.

Az eurózóna kapcsán Aradványi Péter, a cég vezető elemzője rámutatott,: ott az infláció visszatért az Európai Központi Bank célszintjéhez. Ennek hátterében részben a nyersanyag- és az energiaárak csökkenése, másrészt az a fejlemény áll, hogy a kereskedelmi háború miatt Kína erős kínálattal árasztja el Európát, ami így lefelé nyomja a fogyasztói árakat. Az Equilor vezető elemzője rámutatott, hogy a gazdaság mérsékelt ütemű bővülése a következő években is folytatódhat – ezt középtávon Németország infrastrukturális és védelmi beruházási programja támogatja. Kiemelte, hogy az orosz–ukrán háború továbbra is rombolja a bizalmat, és visszafogja a beruházások volumenét. A növekedés egyik motorja a belső kereslet lehet.

Már az állampapírpiacon is „megjelent” az Otthon StartA múlt héten mindössze 39 milliárd forintnyi állampapírt vásároltak a magyarok, ami 61 milliárddal kevesebb, mint az idei nyár végi rekordszint. Mindez egyébként olyan alacsony, hogy még az eddigi mélypontot jelentő 45,7 milliárdot is jelentősen alulmúlta – írta a Vg.hu az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai alapján. A Népszava kérdésére az Equilor elemzői elmondták, hogy ebben a csökkenésben – egyéb körülmények, így a külföldi befektetési lehetőségek felé fordulás mellett – már az Otthon Start program hatása is benne lehet. Ez az állampapírpiacról érdemi forrásokat szívhat el, és ez akár a következő hetekben, hónapokban is fennmaradhat.