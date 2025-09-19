Konzul lett Kenyában a Tények volt műsorvezetője

Kenya;TV2;konzul;TV2 Tények;Szebeni István;

2025-09-19 07:04:00 CEST

Szebeni István diplomáciai képzésen vett részt, illetve átvilágításon ment keresztül az új szerepkör betöltéséhez.

Diplomáciai megbízatást kapott a Tények volt műsorvezetője, Szebeni István a kenyai magyar nagykövetség konzulja lett – írja a Blikk.

A lap megjegyzi, a külügyminisztérium hivatalos oldalán még nem szerepel a kinevezés. De az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja, azaz az Egyesült Nemzetek Szervezetének vezető globális hatósága, az UPEP oldalán már frissítették az adatokat,

ott résztvevő a magyarok képviseletében a kenyai magyar nagykövetség nemrég kinevezett új nagykövete, Nyirati Katalin, a helyettese, Kunt Balázs és az új konzul, Szebeni István neve szerepel a kapcsolattartók között.

A cikk kiemeli, Szebeni diplomáciai képzésen vett részt, illetve átvilágításon ment keresztül az új szerepkör betöltéséhez. A nagykövetség konzuli szolgálatának titkárnője a Blikk megkeresésére annyit válaszolt, hogy nem tudja Szebenit kapcsolni, mert a konzulnak dolga van, de átadja neki a lap üzenetét.

Szebeni István 2023-ban távozott a TV2 Tények című műsorától, ahova az Echo TV-től igazolt. A köztévétől még 2013-ban küldték el egy káromkodós felvétel adásba kerülése miatt. 2024 februárjában derült ki, hogy ő a kormánypárt polgármesterjelöltje Ráckevén, de nem járt sikerrel, a szavazatok negyven százalékát sem szerezte meg.