Szebeni István diplomáciai képzésen vett részt, illetve átvilágításon ment keresztül az új szerepkör betöltéséhez.
Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be a Facebook-oldalán.
A lap több forrásból is úgy értesült, hogy a 24 éves Deutsch Domonkost párizsi konzulnak jelölte ki Szijjártó Péter miniszter.
Az egyelőre nem világos, hogy hányan fizették meg a "belépőt", és a diplomata mire használta az így befolyt összeget.
Vánky Eszter Magyarország tiszteletbeli konzulja volt Norvégiában, távozásakor írt levelében élesen, érzékeny pontokra tapintva bírálta az Orbán-kormányt. Szijjártóék válaszra sem méltatták.
Schmitt Pál volt köztársasági elnök középső lánya rövid időn belül konzuli megbízást kaphat az Egyesült Államokban – értesült a 24.hu.
Csiszár Jenő, a milánói főkonzullá kinevezett volt műsorvezető a minap szóbelizett olasz nyelvből a Baross utcában – írta a Bors szemtanúkra és egy mellékelt nyelvvizsgabeosztásra hivatkozva.
Rekordsebességgel, az ilyen ügyekben szokásos másfél-két év helyett alig másfél hónap alatt töröltette a külügy az egyesületek nyilvántartásából a Magyarországon akkreditált tiszteletbeli konzulok egyesületét – írja a Magyar Nemzet.
Havonta 232 ezer forinttal kaphat több pénzt a milánói főkonzuli állását ősszel elfoglaló Csiszár Jenő, mintha most lépne külszolgálatba.
A Demokratikus Koalíció (DK) a Ghaith Pharaon magyarországi vízumkérelmét benyújtó Zaid Naffához, Jordánia tiszteletbeli budapesti konzuljához fordul, hogy tőle szerezzenek információt a szaúdi férfi ügyében.
Elhunyt Fábián Pál, Magyarország jekatyerinburgi vezető konzulja Meszjagutovo város kórházában - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium.
Nem érintett magyar állampolgárokat a thai fővárosban hétfőn elkövetett pokolgépes merénylet - informált a helyzetről a bangkoki magyar konzul.
Kapcsolatba lépett az újdelhi magyar nagykövetséggel a katmandui magyar tiszteletbeli konzul egy munkatársa, akit megkértek, hogy próbálja meg elérni azokat a magyarokat, akiknek a nepáli tartózkodásáról a magyar külképviselet tud.