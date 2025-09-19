Orbán Viktor;felhőkarcoló;Rákosrendező;

Minden azon múlik, nyer-e a Fidesz 2026-ban.

Úgy tűnik, nem került végleg le a napirendről a rákosrendezői felhőkarcoló terve – derül ki a VSquare hírleveléből.

Az oknyomozó portál felidézte, hogy 2023 decemberében vált ismertté: titkos kormányzati egyeztetések zajlottak a Rákosrendező területének eladásáról, ahol Mohamed Alabbár emirátusi üzletember Európa legmagasabb felhőkarcolóját tervezte felépíteni. Ezt követően a Fővárosi Önkormányzat bejelentette, hogy él elővásárlási jogával, és megvásárolja a telket. A városvezetés tervei szerint itt egy zöld lakóövezeti negyed kaphatna helyet.

A fejlemények sokáig arra utaltak, hogy a felhőkarcoló építésének terve meghiúsul, ám néhány hete Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, az Egyesült Arab Emírségek kereskedelmi minisztere hazánkba látogatott, ahol kormányzati vezetőkkel és a főpolgármesterrel is találkozott. A portál egyik forrása szerint a miniszter erőteljesen lobbizott Mohamed Alabbár Eagle Hills nevű cége mellett, ami arra utalhat, hogy a projekt még nem zárult le véglegesen.

Röviddel ezután Orbán Viktor váratlan látogatást tett Abu-Dzabiban. Kormányzati és önkormányzati források egybehangzóan úgy vélik, hogy a miniszterelnök nem vetette el a felhőkarcoló tervét, hanem annak újraindítását a 2026-os választások utáni időszakra halasztotta – abban az esetben, ha a Fidesz ismét bizalmat kap a választásokon.