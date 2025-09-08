Budapest;Karácsony Gergely;városháza;Egyesült Arab Emírségek;miniszter;külkereskedelem;fejlesztések;Rákosrendező;nyílt pályázat;

2025-09-08 19:22:00 CEST

Karácsony Gergely Rákosrendezőről és más fejlesztésekről is tárgyalt az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével

A főpolgármester közölte, az udvariassági találkozót a közel-keleti ország tárcavezetője kezdeményezte, akit tájékoztatott arról, hogy a zuglói fejlesztést nyílt és átlátható pályázatok előzik meg.