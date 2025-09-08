Budapest;Karácsony Gergely;városháza;Egyesült Arab Emírségek;miniszter;külkereskedelem;fejlesztések;Rákosrendező;nyílt pályázat;

Karácsony Gergely főpolgármester és Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a budapesti városházán

Karácsony Gergely Rákosrendezőről és más fejlesztésekről is tárgyalt az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével

A főpolgármester közölte, az udvariassági találkozót a közel-keleti ország tárcavezetője kezdeményezte, akit tájékoztatott arról, hogy a zuglói fejlesztést nyílt és átlátható pályázatok előzik meg.

Kérésére ma udvariassági találkozón fogadtam Thani bin Ahmed Al Zeyoudit, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterét – posztolta Facebook-oldalán hétfő délután Karácsony Gergely. A főpolgármester kiemelte, hogy a konstruktív megbeszélésen szóba került a Rákosrendező projekt is. – Tájékoztattam a minisztert, hogy a fejlesztési koncepcióra vonatkozó nemzetközi urbanisztikai tervpályázat már folyamatban van, és a kormánnyal is megkötöttük az állami infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó megállapodást – tette hozzá.

– Rákosrendezőt Budapest jövőjének szolgálatába állítjuk, ezt pedig a nyílt és átlátható tervezői és beruházói pályázatok szolgálják. Ott az, és úgy épül, ami a város hosszú távú érdekeit szolgálja, és a nyílt pályázat során kialakuló tervek kivitelezésére ugyancsak nyílt és átlátható pályázaton olyan partnereket várunk, akik készek velünk együtt építeni a város jövőjét – hangsúlyozta Karácsony Gergely.

A főpolgármester tájékoztatása szerint a miniszter kifejezte elismerését a város átlátható és jövőorientált megközelítése iránt, és jelezte az Egyesült Arab Emírségek szándékát, hogy hosszú távon partnerként működjön együtt Budapesttel, és nemcsak a Rákosrendező-projektben, hanem más, a város lakóit szolgáló lehetőségekben is.

