Lantos Csaba maga módosíthatja a hulladékgazdálkodási díjakat, háborognak az élelmiszeripari szereplők

Magyar Közlöny;hulladékgazdálkodás;Lantos Csaba;

2025-09-19 12:05:00 CEST

Nem tudják, pontosan mi volt ennek a váratlan rendeletnek a célja, de vannak elképzeléseik.

Háborog a hazai vállalkozói réteg, elsősorban az élelmiszeripari cégek. A Magyar Közlöny szeptember 18-i egyik kiadásában ugyanis megjelent a 292/2025. kormányrendelet „a hulladékgazdálkodás területét érintő egyes díjképzési szabályok veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról” – írja a Telex.

A veszélyhelyzeti rendelet célja lehetőséget teremteni a hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek, vagyis Lantos Csaba energiaügyi miniszternek, hogy

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység, illetve a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység vonatkozásában meghatározott díjakat a tárgyév során módosítsa.

A portál kiemeli, az ipar szereplői nem tudják, pontosan mi volt ennek a váratlan rendeletnek a célja, amellyel a korábbi összetett, szakmaibbnak tűnő díjmeghatározásokat iparági egyeztetés nélkül miniszteri jogkörré teszik. De vannak elképzelések, a Telex cikke alapján

az élelmiszeresek attól félnek, hogy az amúgy is európai szinten kirívóan magas csomagolási (hivatalosan kiterjesztett gyártói felelősség ERP) díjakat akarják tovább emelni, vagyis a műanyag-csomagolásokról lehet szó.

van olyan elképzelés, hogy amennyiben beindul az Otthon Start Program miatt az építőipar, és sok lesz a felújítás, úgy valamiképpen az építési törmelékeken lehet a fókusz.

akad, aki azt feltételezi, hogy a palackvisszaváltások amúgy viszonylag magas arányát lehetne a kötelező visszaváltási rendszer (DRS) díjainak emelésével fokozni.

de van, aki szerint arról van szó, hogy jön a választás, addig nem akar a kormány népszerűtlen lépéseket tenni, és csak azt készíti elő, hogy amint megvan az eredmény, azonnal lehessen bizonyos díjakat emelni, ne kelljen szöszölni a hivatalos procedúrával.

A portál megjegyzi, az biztos, hogy amennyiben általánosan és nagymértékben emelkednének a díjak, az ismét dobna egyet az infláción, ráadásul elsősorban az amúgy is érzékeny élelmiszer-infláción.