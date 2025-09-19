Gyűlölködő kommentek miatt tett feljelentést Szalay-Bobrovniczky Kristóf

feljelentés;kommentek;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;internetes agresszió;

2025-09-19 13:01:00 CEST

Tiszás gyűlöletcunamit emlegetett a honvédelmi miniszter.

Feljelentést tett több internetes komment miatt a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf egy pénteki Facebook-videóban közölte: „nem vagyok egy feljelentgető típus, de most elérkeztem egy pontra én is.”

A politikus hangsúlyozta, hogy lépése nem személyes sértettségből fakad, és nem az internetes agresszió elviselhetetlensége miatt döntött így, hanem mert fontosnak tartja, hogy egy egymásra figyelő, értelmes párbeszédben élő országban lehessen élni. „Ezért felelősséget is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy állítsuk meg azt az áradó műveletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított” – fogalmazott. Hozzátette, szerinte a Tisza megjelenése olyan gyűlölethullámhoz kapcsolódik, amely nem szolgálja Magyarország érdekét.

„Nem hagyhatjuk, hogy hazánkat elárassza a tiszás gyűlöletcunami”

– zárta nyilatkozatát Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Az év elejétől számít bűncselekménynek, ha valaki a nagy nyilvánosság előtt, elektronikus hírközlő hálózaton olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt tesz közzé, amely egy beazonosítható személlyel szemben erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki. Az ilyen cselekmény elkövetőjét akár egy év szabadságvesztésre is ítélhetik.