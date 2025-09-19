Tiszás gyűlöletcunamit emlegetett a honvédelmi miniszter.
Miután a fideszes publicista egy írásában arról fantáziált, hogy mi mindent fognak lenyomni a rapper torkán, online agresszió, emberölés előkészülete és garázdaság gyanúja miatt feljelentést tettek ellene. Időközben Krúbit is feljelentették a Budapest Parkban előadott monológja miatt.
A Tisza Párt elnökének augusztus elejei Békés megyei fórumát hirdető posztjához kommentelt a gyanúsított, akit még aznap elfogtak a rendőrök, és fegyvereket is lefoglaltak tőle.