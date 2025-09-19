Betiltották a nők által írt könyveket az afganisztáni egyetemeken

Afganisztán;felsőoktatás;írónők;

2025-09-19 12:22:00 CEST

Tizennyolc tantárgyat pedig a jövőben nem taníthatnak.

A tálib vezetés kizárta a nők által írt könyveket az afganisztáni egyetemekről, az erről szóló döntés egy olyan tilalom részét képezi, mely az emberi jogok és a szexuális zaklatás oktatását is betiltja – írja a BBC.

A cikk szerint mintegy 140, nők által írt könyv szerepel a 680 kötet között, melyet „a saría és a tálib politika ellenes” tartalma miatt „aggályosnak” találtak. Továbbá 18 tantárgyat a jövőben nem taníthatnak, egy tálib tisztviselő szerint ugyanis ezek „ellentétesek a saría elveivel és a rendszer politikájával”.

Ezen a héten 10 tartományban a száloptikás internetet is betiltották, az erkölcstelenség megelőzésére hivatkozva.

Bár a tálibok által bevezetett korlátozások az élet számos területére hatással vannak, a nőket és a lányokat különösen súlyosan érintik: ők a hatodik osztály után nem vehetnek részt az oktatásban, és a szülésznői képzések megszüntetésével 2024 végén az egyik utolsó továbbképzési lehetőségüket is leállították.