Rasszízű cigányozás

rasszizmus;MLSZ;labdarúgóklubok;cigányozás;

2025-09-20 06:00:00 CEST

Vitatják a második vonalban érdekelt labdarúgóklubok képviselői az MLSZ döntését, mely a lelátói cigányozást a korábbi obszcén, becsmérlő kategóriából a rasszista kifejezések közé sorolta, és emiatt a klubok az eddigieknél sokkal durvább büntetésekkel szembesülhetnek. Ezért szeretnék elérni, hogy visszatérjen a régi rend.

Igazuk van, a cigányozás kifejezetten építő jellegű megnyilvánulás, semmilyen mögöttes tartalma nincs, akit lecigányoznak, az ne pofázzon, mert a cigány az cigány. Ha teljesül a kérés, akkor néhány balfasz majd az első ligában is békés-boldogan óbégathatja a lelátón, hogy „Újpesti cigányok, ba...tok az anyátok!” Meg fradista, vagy épp diósgyőri cigányok. Javaslom, vegyék ki a tiltott köszöntés kategóriából azt a formulát is, amikor valaki vigyázzállásban a nyújtott karját nyitott tenyérrel kb. 75 fokos szögben emeli és közben az kiabálja, hogy Heil! Hiszen csak a testgyakorlás és hangképzés együttes fejlesztését igyekszik elősegíteni, még a csírája sincs elvetve benne semmilyen ártó-bántó gondolatnak.

A gyűlöletet már elvetették mások: a hatalom bő évtizede valamely kisebbség ellen hergeli a többséget, lehetőleg olyan kisebbség ellen, amelyiknek nem áll módjában megvédenie magát. Nem sorolom, mert kilógna a lapból. Olyan azonban még nem volt, és ez igazi hungarikum, hogy utána az agresszort mentegessék a szankciók következményeitől. A fociklubok képviselői nem azt mondták ki egységesen, hogy aki rasszista, az húzzon a stadionomból, mert nincs rá szükségem, és ez megkérdőjelezhetetlen civilizációs minimum. Hanem azt indítványozzák, hogy a cigányozás amolyan fél-legitim szórakozás lehessen.

A magyar futball legnagyobb baja nem az állóképesség, erő, képzettség hiánya. Szellemi állapota ennél sokkal aggasztóbb.