Rasszista "cigányozó" ellen emelt vádat az ügyészség

Mit képzeltek ti cigányok, azt hiszitek, hogy nektek mindent lehet? - kiabálta az eljárás alá vont hódmezővásárhelyi férfi a Magyarországon nem ismeretlen kifakadást, amit azonban még tetézett azzal, hogy ellenlábasát és az összes magafajtát "ki kellene nyírni", ami kívánságával - ismerve például az ehhez hasonló történetekhez érkező kommentáradatot, és a közvéleménykutatási eredményeket - ismét csak nincs egyedül. Ami kiemeli a történetet a kis magyar hétköznapi rasszizmus sorából az az, hogy a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt férfival szemben.