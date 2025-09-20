Toroczkai László pártelnök és társai konkrét lépéseket követelnek az Orbán-kormánytól, így azt, hogy az általuk nem kívánatosnak tartott embereket börtönök helyett akár Szibériába, de leginkább Afrikába hurcolnák bérrabtartás keretében.
Egy birtokába került e-mailre hivatkozik a párt.
Mert a becsületsértő cigányozásért jogerősen megrótt férfi amúgy elkötelezett a polgári értékrend mellett.
Mit képzeltek ti cigányok, azt hiszitek, hogy nektek mindent lehet? - kiabálta az eljárás alá vont hódmezővásárhelyi férfi a Magyarországon nem ismeretlen kifakadást, amit azonban még tetézett azzal, hogy ellenlábasát és az összes magafajtát "ki kellene nyírni", ami kívánságával - ismerve például az ehhez hasonló történetekhez érkező kommentáradatot, és a közvéleménykutatási eredményeket - ismét csak nincs egyedül. Ami kiemeli a történetet a kis magyar hétköznapi rasszizmus sorából az az, hogy a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt férfival szemben.
A 70 évvel ezelőtt történteket több néven is emlegetik. Egyik álláspont szerint csak a zsidóknak és a cigányoknak jelentett felszabadulást a szovjet katonák bejövetele. A többieknek megszállást hoztak az érdekszférájukat egyre jobban kiterjesztő oroszok, akik 1945 április 4-én fejezték be az „országjárást”. A személyes élmények felelevenítésével is igyekszem kis kortörténetet adni. A tisztánlátást az is segítené, ha minél többen elolvasnák Gyóni Géza papköltő az első világháború borzalmait idéző „Csak egy éjszakára” című versét.
Hangfelvételen rántja le a leplet a Jobbik cukiságkampányáról a párt alelnöke. A vigyazo.blog.hu hozta nyilvánosságra azt a tavaly szeptember végén, egy szekszárdi pártrendezvényen rögzített tízperces felvételt, amelyen Sneider Tamás (aki az Országgyűlés egyik alelnöke is) pártja szimpatizánsaival beszélget az új kommunikációs irányvonalról.
Elvesztette első fokon Traian Basescu román államelnök azt a pert, amelyet a romákat sértő egyik nyilatkozata miatt kapott bírság eltörlése érdekében indított. Az ítélet nem jogerős.
Etikátlanul járt el a "cigányságot, mint munkakerülő életformát" emlegető gyulai bírónő az Országos Bírói Etikai Tanács állásfoglalása szerint, amely a Magyar Bírói Egyesület honlapján olvasható.