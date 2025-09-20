Rengeteg pénz, gyenge játék

A tavaly nyári átigazolási időszakban nem spóroltak Európa nagy labdarúgóklubjai. Csak az angol Premier League-ben 835 millió euróért, mintegy 331 milliárd forintért érkeztek játékosok. A nagy reményekkel kecsegtető sztárok sokszor nem váltották meg a világot. Utánajártunk annak, mely labdarúgók okozták a legnagyobb csalódást játékukkal új klubjukban. A lista persze szubjektív, s elképzelhető, hogy lesznek a felsorolt sztárok között olyanok, akik a tavaszi szezonra magukra találnak.