Nem lehet népszavazást tartani a háborús hirdetések eltörléséről

Egy technikai hiba miatt bukott el a Kúria előtt a Második Reformkor Párt népszavazási kezdeményezése, amely a gyerekek védelmében tiltotta volna be a háborús propagandát – írja a Magyar Közlönyben megjelent határozatra hivatkozva a 24.hu.
A legfőbb bírói fórum azzal indokolta az elutasítást, hogy a beadvány nem tartalmazta a párt bírósági nyilvántartási számát.
A kezdeményezés pontos szövege így hangzott:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdésében írtakkal összhangban gyermekeink védelme érdekében Magyarországon tilos legyen valamennyi olyan politikai reklám és politikai hirdetés, amely a gyermekek lelki fejlődésére ártalmas vagy lelki nyugalmának megzavarására alkalmas tartalmat foglal magában – különösen ilyennek minősítve a közveszéllyel vagy háborúval való fenyegetést –, illetve amely a gyermekekben félelemérzetet keltő tartalmat közvetít?”
Vona Gábor az Alaptörvény Pride betiltásával összefüggő módosítására hivatkozott érvelésében. A módosítás kimondja, hogy „minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Ez a jog – az élethez való jog kivételével – minden más alapvető jogot megelőz.”
A párt korábban is megpróbálta benyújtani a kérdést. Az akkori eljárásban a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) azzal utasította el a kezdeményezést, hogy az sértené a véleménynyilvánítás szabadságát.