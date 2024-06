Orbán Viktor: A háborús plakátok azért kellenek, hogy a gyerekek ne veszítsék el édesapjukat

Á. B.;Á. Z.;

kampány;Ukrajna;plakát;háború;Orbán Viktor;

2024-06-07 19:42:00

A miniszterelnök szerint Szentkirályi Alexandra maga javasolta visszaléptetését, ő pedig elfogadta az érveit.

Centiméterekre vagyunk a közvetlen összeütközéstől, amikor már nyugat-európai vagy amerikai katonák jelenjenek meg Ukrajnában - jelentette ki a miniszterelnök a TV2 Tények című műsorának vendégeként.

Orbán Viktor azt hangoztatta, a nyugati vezetők háborút akarnak, mivel úgy látják, hogy most le lehet győzni Oroszországot, el vannak szánva, hogy bele lehet gyalogolni egy közvetlen katonai összeütközésbe. Azt hangoztatta, ez egy olyan háborús menetelés, pszichózis, aminek egyik forrása Washingtonban, a másik pedig Brüsszelben. Kitért a baloldalra is, amelynek szerinte nem mindig működik hibátlanul a valóságértékelése. Megjegyezte, hogy 2015-ben a migrációt álproblémának nevezték, és azóta kiderült, hogy a Fidesznek van igaza. Amikor a baloldal azt mondja valamire, hogy azt nem kell komolyan venni, akkor jó, ha elkezdünk félni - fűzte hozzá.

A Fidesz háborús kampányáról Orbán V iktor azt mondta, biztos van abban valami igazság, hogy egy szülőnek nehéz dolog elmagyarázni egy gyermeknek azt, hogy mi is a háború. – De a gyereket nem a plakát fenyegeti, hanem az, ha elveszíti az édesapját, és a plakát azért kell, hogy ne veszítse el az édesapját - fogalmazott némi cinizmussal a kormányfő, Magyarországon ugyanis egy átlagos édesapát nem fenyeget a veszély, hogy katonaként elviszik harcolni az orosz-ukrán frontra. A Fidesz háborús kampány miatt korábban Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke és Donáth Anna, a Momentum Mozgalom elnöke is az NMHH-hoz fordult, mondván, ezek a plakátok és más hirdetések a gyermekek lelki egészségét veszélyeztetik. Ezt a feltevést a Népszava által megkérdezett gyermekvédelmi szakemberek is alátámasztották.

Később aztán megint arról kezdett értekezni, hogy ha a magyar emberek kiállnak a „béke” mellett, akkor a kormány is elég erős lesz, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborún. „Ha nem, hát akkor persze helyt fogunk állni akkor is, gondolom én, meg mindent megteszünk, kitartunk rendületlenül, (...) de az erő nélkül az igazság keveset ér” - fűzte hozzá.

Ezt követően azzal folytatta, hogy fontos, ki melyik pártra szavaz, de most az a kérdés, hogy háború vagy béke, s ha a nem erősítjük meg, hanem magára hagyjuk a kormányt, abból baj lehet.

A miniszterelnök kitért a Fidesz főpolgármester-jelöltjének visszalépésére, amivel kapcsolatban azt mondta, meggyőzte őt Szentkirályi Alexandra, aki elmondta, mi a helyzet, s hogy a visszalépést látja a helyes döntésnek, amit ő el is fogadott. A kormánypárti kereskedelmi televízió műsorvezetője ekkor elfelejtett rákérdezni a részletekre, hogy pontosan milyen helyzetet is látott a jelölt. Orbán Viktor mindenesetre annyit fűzött hozzá: – Ha a hadvezér, aki a csatában van, fölméri a helyzetet és azt mondja, hogy ezt a lépést javasolja, akkor mi, akik nem vagyunk ott a frontvonalban, mert mi egy európai parlamenti választási kampányban vagyunk, egyetlenegy dolgot tehetek: meggyőződöm arról, hogy vajon igaza van-e. Meghallgattam őt, és úgy láttam, hogy igaza van, azt fogom tenni, amit ő tanácsol.”