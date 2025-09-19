Tíz általános iskolást és egy tanárt kórházba szállítottak Tatán, miután szúrós szagot éreztek a tanuszodában

uszoda;úszás;Tata;általános iskola;

2025-09-19 12:53:00 CEST

Több gyereknek panasza volt, ezért mentőt hívtak hozzájuk.

Szúrós szagot éreztek a tatai tanuszodában pénteken reggel azok a gyerekek, akik a helyi Vaszary János Általános Iskolából úszásoktatásra mentek oda. Később, az iskolába visszatérve több gyereknek panasza is volt, ezért mentőt hívtak hozzájuk – vette észre az erről szóló közleményt Tata hivatalos Facebook-oldalán a Telex.

A bejegyzés szerint

tíz gyereket és a kísérő tanárt megfigyelésre bevitték a tatabányai Szent Borbála Kórházba.

A közleményben az áll, reggel a tanuszodához tartozó mellékhelyiségek karbantartása során vízkőtelenítést hajtottak végre a Városgazda Kft. munkatársai. A tanóráról az öltözőbe visszaérkező gyerekek a levegőben szúrós szagot érzékeltek. A kiérkezett szakhatóságok nem mértek határérték feletti egészségre káros koncentrációt. A vizsgálat a hatóságok és minden érintett bevonásával folyamatban van, ennek lezárultával adnak majd részletes tájékoztatást.