Magyar Péter szerint politikai utasítást kaptak a kórházi vezetők arról, hogy nem vehetik át a Tisza adományait

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt arra: utasítsa Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy engedjék átvenni holnap az ellenzéki párt adományait a magyar kórházakban.
Tudomásuk szerint ugyanis
a kórházi vezetők azt a politikai utasítást kapták, hogy szombaton nem vehetik át a Tisza közössége által összegyűjtött fertőtlenítőszereket és higiéniai termékeket.
Magyar Péter leszögezte, azonnali magyarázatot kérnek arra, miért akarják megakadályozni, hogy eljuttassák majd 100 kórházba sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlását. Hozzátette,
a kórházi vezetők azt az utasítást küldik körbe a dolgozóknak, hogy nem vehetnek át adományokat a Tisza Szigetektől. Szerinte arra is utasítást adtak, hogy töltsék fel a kórházak közösségi mosdóiban a kézfertőtlenítő adagolókat, akkor is, ha ennek az az eredménye, hogy jelenleg már a személyzeti mosdókba se jut kézfertőtlenítő.
„A Tisza közössége újra összefogott és majd 100 kórházba vinnénk holnap fertőtlenítőszereket, higiénia termékeket és nagy mennyiségű WC-papírt. Miközben Orbánék egymilliárd forint közpénzből újabb gyűlölet edzőtábort tartanak szombaton Budapesten, addig a Tisza több ezer önkéntese szerte az országban felkeresi a kórházainkat és több tízmillió forint értékben adna át adományokat” – hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke.
Bejegyzése zárásaként felidézte, Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban azt nyilatkozta, „matematikai képtelenség, hogy minden magyar kórházban legyen WC-papír”. Szerintünk viszont – hangsúlyozta Magyar Péter – 2025-ben ez alap dolog kellene, hogy legyen, ahogy az is, hogy Semmelweis Ignác hazájában minden kórházi mosdóban és kórteremben legyen kézfertőtlenítő.Nem engedték be Magyar Pétert és társait ajándékaikkal az óbudai gyermekotthonbaMagyar Péter megpróbált ajándékokat vinni a fóti gyermekotthonba is, ott legalább az épületbe sikerült bevinni a csomagokatMagyar Péter elhozta a gyermekotthonokba szánt karácsonyi ajándékokat az állami pincéből, mielőtt végleg lábuk kelt volna