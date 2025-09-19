egészségügy;Orbán Viktor;adományok;Magyar Péter;Takács Péter;Tisza Párt;

2025-09-19 12:33:00 CEST

Magyar Péter szerint politikai utasítást kaptak a kórházi vezetők arról, hogy nem vehetik át a Tisza adományait

Úgy tudja, a dolgozóknak azt is megüzenték: töltsék fel a kórházak közösségi mosdóiban a kézfertőtlenítő adagolókat, akkor is, ha ennek az az eredménye, hogy a személyzeti mosdókba se jut kézfertőtlenítő.