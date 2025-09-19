egészségügy;Orbán Viktor;adományok;Magyar Péter;Takács Péter;Tisza Párt;

Magyar Péter adományt ad át a Heim Pál Gyermekkórháznak 2024. augusztus 30-án. Mögötte Fekete Ferenc, az intézmény orvosigazgatója

Magyar Péter szerint politikai utasítást kaptak a kórházi vezetők arról, hogy nem vehetik át a Tisza adományait

Úgy tudja, a dolgozóknak azt is megüzenték: töltsék fel a kórházak közösségi mosdóiban a kézfertőtlenítő adagolókat, akkor is, ha ennek az az eredménye, hogy a személyzeti mosdókba se jut kézfertőtlenítő.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt arra: utasítsa Takács Péter egészségügyi államtitkárt, hogy engedjék átvenni holnap az ellenzéki párt adományait a magyar kórházakban.

Tudomásuk szerint ugyanis

a kórházi vezetők azt a politikai utasítást kapták, hogy szombaton nem vehetik át a Tisza közössége által összegyűjtött fertőtlenítőszereket és higiéniai termékeket.

Magyar Péter leszögezte, azonnali magyarázatot kérnek arra, miért akarják megakadályozni, hogy eljuttassák majd 100 kórházba sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlását. Hozzátette,

a kórházi vezetők azt az utasítást küldik körbe a dolgozóknak, hogy nem vehetnek át adományokat a Tisza Szigetektől. Szerinte arra is utasítást adtak, hogy töltsék fel a kórházak közösségi mosdóiban a kézfertőtlenítő adagolókat, akkor is, ha ennek az az eredménye, hogy jelenleg már a személyzeti mosdókba se jut kézfertőtlenítő.

„A Tisza közössége újra összefogott és majd 100 kórházba vinnénk holnap fertőtlenítőszereket, higiénia termékeket és nagy mennyiségű WC-papírt. Miközben Orbánék egymilliárd forint közpénzből újabb gyűlölet edzőtábort tartanak szombaton Budapesten, addig a Tisza több ezer önkéntese szerte az országban felkeresi a kórházainkat és több tízmillió forint értékben adna át adományokat” – hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke.

Bejegyzése zárásaként felidézte, Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban azt nyilatkozta, „matematikai képtelenség, hogy minden magyar kórházban legyen WC-papír”. Szerintünk viszont – hangsúlyozta Magyar Péter – 2025-ben ez alap dolog kellene, hogy legyen, ahogy az is, hogy Semmelweis Ignác hazájában minden kórházi mosdóban és kórteremben legyen kézfertőtlenítő.

