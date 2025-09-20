A viszkető tenyér hete

Orbán Viktor;fegyverviselés;hazugságvizsgáló;

2025-09-20

Hazugságvizsgáló

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth Rádióban, Ruszin-Szendi Romulusz tábornok fegyverviselési ügyéről), hogy „nincs sehova se beleírva, se az alkotmányba, se a törvényekbe, hogy a vezérkari főnöknek viszkethet a tenyere, ki van képezve, lerendezheti és fegyvert hordhat magával”.

Ezzel szemben a tény az, hogy az ex-vezérkari főnöknek volt fegyvertartási engedélye és bizonyos feltételekkel viselhette is a fegyverét, sőt akár még a tenyere is viszkethetett. Elvégre maga Orbán mondta még 2017-ben, hogy „békés és derék keresztény embereknek is viszket már a tenyere”. Csak nehogy valakinek ökölbe szoruljon. Akár fegyvertartási engedély nélkül is.

Azt is állította Orbán (ugyanott), hogy „ha a politikusok azért akarnak fegyverrel járni, mert fenyegetik őket, akkor nekem például ágyúval kéne járni”.

Ezzel szemben a tény az, hogy ágyúval biztos nem, de sok kézifegyverrel minden bizonnyal, sajnos igen. És mit ad isten? Valóban sok kézifegyverrel jár mindenhová, még ha ezeket a fegyvereket nem is ő hordja az oldalán, hanem a testőrei. Bárki láthatja nyilvános eseményeken, hogy a miniszterelnök kíséretében rengetegen vannak, mindenesetre reméljük, elegen ahhoz, hogy megvédjék őt minden inzultustól. Mivel azonban az állam nem nyújt személyi védelmet politikai ellenfelei számára még a legkiélezettebb politikai légkörben sem, talán mégsem az övig felfegyverkezett ellenzéki szakértő most már elvett pisztolyát kellene összehasonlítani szegény, védtelen kormányfő ágyújával. Ami van.

Azt állította továbbá Orbán (a Tisza Párt nem létező adóemelési terveit támadva), hogy „a progresszív adóról nem akarok sokat beszélni, legyen elég annyi, hogy a kommunisták találták ki”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a progresszív adózást nem a kommunisták találták ki, hanem már a Római Birodalomban is alkalmazták, a modern korban pedig a 18. század végén a britek vezették be. A kommunista rendszerben gyakorlatilag nem létezett, a nyugati, kapitalista világban viszont általános. A kommunistának nemigen nevezhető USA-ban például hét adókulcs van. Úgy látszik, 19 és fél évnyi kormányzás sem volt elég ahhoz, hogy Orbán bizonyos alapdolgokat megtanuljon. Igaz, a szándékos félrevezetés kormányzásának egyik alapja. Ezt jól kitanulta.

Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter (Facebook-oldalán), hogy a kormány minden nyomásgyakorlás ellenére sem fogja feladni az ország energiabiztonságát, hiszen földrajzi elhelyezkedésünk meghatározza, hogy honnan tudunk energiát importálni.

Ezzel szemben a tény az, hogy a magyar kormány már rég feladta az ország energiabiztonságát, amikor az Ukrajna elleni orosz támadás ellenére sem volt hajlandó más beszerzési forrásokat keresni az orosz olaj és gáz helyett. Az ugyancsak tengeri kikötő nélküli Csehország már nagyjából levált az oroszokról, Ausztria a múlt év végén felmondta hosszú távú importszerződését a Gazprommal, és a szintén Európa közepébe zárt Svájc sem függ az orosz energiától. A földrajzi elhelyezkedés tehát nem magyarázat, csak ürügy. De vajon mire?