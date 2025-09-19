Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború veteránjait szemelte ki utódainak

Oroszország;Vlagyimir Putyin;

2025-09-19 15:09:00 CEST

A frontot megjárt katonák visszaintegrálása nem éppen zökkenőmentes: sokszor erőszakos bűncselekményeket követnek el.

Oroszország következő politikai vezető nemzedékének a háborús veteránok közül kell kikerülnie – jelentette ki Vlagyimir Putyin a Newsweek beszámolója szerint.

Az orosz elnök erről az Állami Duma frakcióival tartott egyeztetésen beszélt, kiemelve annak fontosságát, hogy az Ukrajnában harcolt katonák aktívan részt vegyenek a választásokon. „Olyan embereket kell keresnünk, megtalálnunk és előtérbe állítanunk, akik félelem nélkül szolgálják a hazát, és hajlandóak voltak egészségüket, sőt életüket is kockára tenni” – fogalmazott. Véleménye szerint utódja is azok közül kerülhet ki, akik harcoltak a háborúban.

A Newsweek emlékeztetett arra, hogy Oroszországban mára alig maradt tér a valódi ellenzéknek vagy a nyílt kritikának, a hatalom szorosan az Egységes Oroszország párt kezében összpontosul. Az új elnöki elvárás azt jelzi, hogy tovább erősödik az a radikális orosz nacionalizmus, amely Putyin uralma alatt meghatározóvá vált, és várhatóan az ő távozása után is tartósan fennmarad.

A lap felidézte: Oroszország 2022 februárjában indította el teljes körű katonai invázióját Ukrajna ellen, amelynek során százezreket soroztak be, és börtönökből is engedtek ki rabokat, hogy a fronton harcoljanak. Moszkva hivatalos veszteségi adatokat nem közöl, ám a független Mediazona és a BBC számításai szerint eddig legalább 130-150 ezer orosz katona esett el. A túlélők közül sokan súlyos lelki sérülésekkel térnek vissza, ami társadalmi feszültségekhez és erőszakos bűncselekményekhez vezet, miközben az állam igyekszik visszavezetni őket a civil életbe.