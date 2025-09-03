Vlagyimir Putyin erővel vetne véget az ukrajnai háborúnak, ha nem vezetnek eredményre a tárgyalások

Oroszország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-09-03 19:04:00 CEST

Az orosz elnök szerint „ha a józan ész győzedelmeskedik”, akkor lehetőség van tárgyalások útján rendezni a konfliktust, de ha nincs más út, akkor erővel fogja lezárni a háborút. Putyin ismét kétségbe vonta Volodimir Zelenszkij legitimitását, azonban jelezte, kész találkozni az ukrán elkökkel, ha ő elutazik Moszkvába.

Vlagyimir Putyin szerdán Pekingben, a kínai katonai díszszemlén tett látogatása végén újságíróknak nyilatkozva azt üzente Kijevnek, hogy „ha a józan ész győzedelmeskedik”, akkor lehetőség van tárgyalások útján véget vetni az ukrajnai háborúnak. Az orosz elnök hozzátette, hogy ő inkább ezt a rendezést preferálná, de leszögezte: ha más út nem marad, kész erővel is lezárni a háborút – írja a Reuters.

Putyin szerint „van némi fény az alagút végén”, miután az Egyesült Államok részéről – Donald Trump elnök vezetésével – őszinte törekvéseket lát a békemegállapodás előmozdítására. „Úgy vélem, hogy ha a józan ész győzedelmeskedik, akkor lehetséges lesz egy elfogadható megoldásban megegyezni a konfliktus lezárásáról” – mondta az orosz államfő. Majd azzal folytatta:

„Nézzük meg, hogyan alakul a helyzet. Ha nincs, akkor fegyveres erővel kell megoldanunk az előttünk álló feladatokat.”

Putyin azonban nem jelezte, hogy hajlandó lenne engedni korábbi követeléseiből, miszerint Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz, véget kell vetni a Moszkva szerint az orosz ajkú lakosság elleni diszkriminációnak, és Oroszországnak legalább a Donbász teljes ellenőrzését biztosítani kell.

Az orosz elnök ismételten kétségbe vonta Zelenszkij mandátumát, mivel a hadiállapot miatt nem tartottak választásokat Ukrajnában. Kijev határozottan visszautasítja, hogy Zelenszkij illegitim államfő lenne, lévén háborús körülmények között lehetetlen érdemi választásokat tartani.

A tárgyalásokkal kapcsolatban Putyin jelezte, kész találkozni Volodimir Zelenszkijjel, ha az ukrán elnökkel elutazna Moszkvába, de megkérdőjelezte, van-e értelme egy ilyen egyeztetésnek. „Ami a Zelenszkijjel való találkozót illeti, soha nem zártam ki ennek lehetőségét. De van-e értelme? Meglátjuk” – mondta Putyin. Megismételte a Kreml gyakran hangoztatott álláspontját, miszerint egy ilyen találkozót alapos előkészületeknek kell megelőznie, és kézzelfogható eredményekkel kell zárulnia.