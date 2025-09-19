Eltemették Kásler Miklóst

temetés;Kásler Miklós;

2025-09-19 16:06:00 CEST

A szertartáson részt vett többek közt Orbán Viktor is.

Szülővárosában, Sárváron pénteken eltemették Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológust, egyetemi tanárt, volt emberierőforrás-minisztert, aki életének 76. évében, szeptember 5-én hunyt el - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A római katolikus szertartás szerinti búcsúztatón és gyászszertartáson gyászoló családtagok mellett részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, több államtitkár, valamint a tudományos és a művészeti élet számos képviselője is.

A magyar kormány nevében Hankó Balázs mondott búcsúbeszédet. A tárcavezető úgy fogalmazott: Kásler Miklós, mint az orvostudomány nemzetközi hírű képviselője, a magyar kormány humán területekért felelős minisztere, valamint a magyar nemzet elkötelezett, és múltját szisztematikusan kutató tudósa is meghatározó jelentőségű munkát végzett, „a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló, és azt megvalló ember volt”.