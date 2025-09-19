Oroszország;Észtország;légtérsértés;

Orosz vadászgépek sértették meg az észt légteret

Idén ez már a negyedik eset. 

Három orosz MiG-31-es vadászgép sértette meg pénteken Észtország légterét – írja a Politico.

A Kinzsal típusú hiperszonikus rakéták hordozására is képes gépek körülbelül 12 percig köröztek Tallinn közelében, mielőtt olasz F–35-ösök szálltak fel elfogásukra.

Észtország diplomáciai tiltakozásként bekérette az orosz ügyvivőt. Margus Tsahkna külügyminiszter közölte, hogy Moszkva idén már négyszer megsértette Észtország légterét, a mostani incidenst pedig példátlanul súlyosnak minősítette. Hozzátette: az orosz agresszióra fokozott politikai és gazdasági nyomással kell reagálni.

Az incidens azután történt, hogy orosz drónok szeptember 10-én behatoltak a lengyel légtérbe, közülük több a stratégiai fontosságú Rzeszów felé tartott. Varsó szándékos provokációnak nevezte az akciót, több drónt megsemmisítettek, majd aktiválták az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) 4. cikkelyét, amely konzultációt ír elő a szövetség tagjai között.

Románia is több hasonló esetről adott hírt: szeptemberben csaknem ötven percen át követtek egy orosz drónt, korábban pedig román területre hullottak olyan dróndarabok, amelyek egy Ukrajna elleni támadás során keletkeztek.

Az ázsiai ország rakétái képesek Izraelig eljuttatni nukleáris tölteteket. 