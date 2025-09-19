Orosz vadászgépek sértették meg az észt légteret

Oroszország;Észtország;légtérsértés;

2025-09-19 17:50:00 CEST

Idén ez már a negyedik eset.

Három orosz MiG-31-es vadászgép sértette meg pénteken Észtország légterét – írja a Politico.

A Kinzsal típusú hiperszonikus rakéták hordozására is képes gépek körülbelül 12 percig köröztek Tallinn közelében, mielőtt olasz F–35-ösök szálltak fel elfogásukra.

Észtország diplomáciai tiltakozásként bekérette az orosz ügyvivőt. Margus Tsahkna külügyminiszter közölte, hogy Moszkva idén már négyszer megsértette Észtország légterét, a mostani incidenst pedig példátlanul súlyosnak minősítette. Hozzátette: az orosz agresszióra fokozott politikai és gazdasági nyomással kell reagálni.

Az incidens azután történt, hogy orosz drónok szeptember 10-én behatoltak a lengyel légtérbe, közülük több a stratégiai fontosságú Rzeszów felé tartott. Varsó szándékos provokációnak nevezte az akciót, több drónt megsemmisítettek, majd aktiválták az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) 4. cikkelyét, amely konzultációt ír elő a szövetség tagjai között.

Románia is több hasonló esetről adott hírt: szeptemberben csaknem ötven percen át követtek egy orosz drónt, korábban pedig román területre hullottak olyan dróndarabok, amelyek egy Ukrajna elleni támadás során keletkeztek.