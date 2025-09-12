Több Lengyelországba berepülő orosz drón is a NATO logisztikai bázisa felé tarthatott

Oroszország;Lengyelország;NATO;légtérsértés;dróntámadás;orosz drónok;

2025-09-12 14:02:00 CEST

A Welt és a Spiegel oknyomozó cikke alapján a katonai szövetségen belül új, súlyos részletek derültek ki az incidensről.

A Lengyelországba szerdán berepülő orosz drónok közül legalább öt a NATO-légibázisként működő rzeszówi repülőtér felé tartott – derül ki a Welt és a Spiegel oknyomozó cikkéből, amit a 444 vett észre.

A portál összefoglalója szerint a két német lap anonim NATO-forrásokra hivatkozva számol be arról, hogy a katonai szövetségen belül új, súlyos részletek derültek ki az incidensről. Ezek alapján tovább erősödött a gyanú, hogy nem véletlen balesetről vagy az elektronikus védekezés miatti nem szándékolt eltérítésről, hanem célzott orosz akcióról volt szó.

A Welt kiemeli, ez a legnagyobb biztonsági incidens a NATO-ban évtizedek óta. A háttérkörülmények kivizsgálása jelenleg is tart, és fokozott a készültség, a lap azonban úgy tudja, egyre több jel utal arra, hogy nem véletlen légtérsértésről volt szó. A cikk szerint ugyanis egyre valószínűbb, hogy az oroszok direkt irányították robbanószer nélküli drónjaikat a NATO-tagállamokba, valószínűleg azért, hogy teszteljék a reakciójukat.

„Jelenleg abból indulunk ki, hogy a drónok nagy valószínűséggel szándékosan hatoltak be a NATO légterébe”

– mondta a Weltnek név nélkül egy magas rangú NATO-tiszt. Szerinte a drónok nagy száma önmagában is szinte kizárja a véletlent, ráadásul szerda délelőtt, miután Lengyelországban már lelőtték, illetve lezuhantak a drónok, két újabb pilóta nélküli orosz légijármű behatolt Litvániába is.

A lap értesülései alapján szerda délután belső biztonsági eligazítást tartottak a NATO-nál, ahol korábban ismeretlen részleteket közöltek. Ezek szerint

a lengyel előzetes vizsgálatok alapján öt drón közvetlen repülési pályán közeledett egy NATO-támaszpont felé. Hármat közülük holland F–35-ös vadászgépek lőttek le, kettő pedig lezuhant.

A támaszpont a Spiegel szerint a rzeszów-jasionkai repülőtér volt délkelet-Lengyelországban, ami a NATO legfőbb logisztikai bázisa az Ukrajnának szánt lőszerek és más hadianyagok szállításában. A cikk kiemeli, korábban az orosz propaganda háborús héjái többször fenyegetőztek a rzeszówi reptér megtámadásával, de egyelőre arról sincs hivatalos megerősítés, hogy a mostani drónakcióban valóban ez lett volna az esetleges célpont.