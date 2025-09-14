Románia bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét a légtérsértő orosz drón miatt

Oroszország;Románia;nagykövet;légtérsértés;orosz drónok;bekéretés;

2025-09-14 20:35:00 CEST

A román védelmi minisztérium eközben megmagyarázta, hogy miért nem lőtték le a NATO-tagország légterébe behatoló orosz drónt.

A román külügyminisztérium vasárnap bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét az orosz drón román légtérbe való behatolása miatt – közölte vasárnap a szaktárca.

A tájékoztatás szerint a román fél határozott tiltakozását fejezte ki az „elfogadhatatlan és felelőtlen” történés miatt, ami sérti Románia szuverenitását. Azt is tudatták, hogy a hasonló ismétlődő helyzetek a térség biztonságára törő veszélyek eszkalációjához és felerősödéséhez vezetnek.

A külügyi tárca azt kérte az orosz féltől, a jövőben hozzon meg minden szükséges intézkedést ahhoz, hogy elkerülje Románia légterének megsértését – írták. Továbbá közölték, hogy Románia állandó kapcsolatban van szövetségeseivel és a többi uniós tagországgal.

A román védelmi minisztérium a „járulékos kockázatokkal” magyarázta, hogy nem lőtték le a NATO-tagállam légterébe behatoló orosz drónt, bár a jóváhagyás megvolt hozzá

A bukaresti védelmi minisztérium vasárnap adott részletes tájékoztatást a román légtérbe szombaton behatoló orosz drónról. Közleményében azt írta, hogy egy Oroszország által az ukrajnai célpontok ellen használt Gerany típusú drón hatolt be szombaton Románia légtérébe. Az orosz drónt 18.05 órakor érzékelték a román légteret Dobrudzsa északi részén megfigyelő F-16-os vadászgépek.

A szaktárca szerint a drón mintegy 50 percig volt érzékelhető a román légtérben, Chilia Veche és Izmail települések között, majd Pardina településnél elhagyta azt Ukrajna irányába. A román vadászgépek végig követték.

A pilótáknak volt jóváhagyásuk a drón lelövésére, de végül a járulékos kockázatok miatt úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet.

A román vadászgépeket két, a Mihail Kogalniceanu támaszpontról felszállt német Eurofighter Typhoon vadászbombázó is segítette, melyek 21.30 óráig felügyelték a légteret. A román védelmi minisztérium is határozottan elítélte Oroszország „felelőtlen akcióit”, melyek szerinte provokációt jelentenek a térség biztonságára és stabilitására. Rámutatott: az incidensek a tisztelet hiányát mutatják orosz részről a nemzetközi jog iránt, veszélyeztetik a román állampolgárok, valamint a NATO biztonságát.

Románia az észak-atlanti szövetség tagjaként továbbra is elkötelezett kötelességei ellátásában, és szorosan együttműködik a szövetségesekkel légtere védelmében – hangsúlyozták. Hozzátették: a védelmi egységek fel vannak készülve arra, hogy határozottan közbelépjenek hasonló helyzetben.

Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a védelmi minisztérium kérdésükre közölte: a határhoz közeli ukrajnai célpontokat ért eddigi orosz dróntámadások több mint 50 százaléka során hullottak dróndarabok román területre. Az ukrajnai háború kezdetétől – 2022 februárjától – Oroszország 52-szer támadta drónokkal a román határhoz közeli ukrajnai célpontokat, és ezek közül 38 esetben hullottak dróndarabok román területre a Duna-delta térségében. Tíz esetben az orosz drónok be is hatoltak az ország légterébe – árulta el a román hadügy.