A pécsi Pride-ot betiltotta, de vadkár elleni tüntetést engedélyezett ugyanarra napra a Kúria

2025-09-19 17:30:00 CEST

A rendőrség nem engedélyezte, mert kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a bejelentés valóban független a Pride-tól, mivel a szervező korábban is felszólalt emberi jogi tüntetéseken. A hatóság azt is kiemelte, hogy a demonstráció útvonala nagyrészt megegyezett a korábbi Pride-felvonulásokkal.

A közlekedés biztonságát veszélyeztető vadállat-túlszaporodás elleni demonstrációt tartanak október 4-én Pécsen, a Pécs Pride napján – írja a Telex.

Heindl Péter jogász és emberi jogi aktivista erre a napra 500 fős felvonulást jelentett be. Korábban a rendőrség tiltotta meg a Pride-ot, amit a Kúria helybenhagyott.

A jegyzőkönyv szerint a pécsi rendőrség kétségeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy a bejelentés valóban független a Pride-tól, mivel Heindl Péter korábban is felszólalt emberi jogi tüntetéseken, és idén egy adománygyűjtő akció nagyköveteként is szerepelt. A hatóság azt is kiemelte, hogy a demonstráció útvonala nagyrészt megegyezett a korábbi Pride-felvonulásokkal. Bár a szervező az állatok világnapjával indokolta a dátumválasztást, és hangsúlyozta, hogy kizárólag közlekedésbiztonsági kérdések szerepelnek majd a programban szakértők bevonásával, a rendőrség ezt nem tartotta megalapozottnak. Heindl Péter vállalta, hogy a rendezvényen nem lesz szó homoszexualitásról vagy nemváltásról, és elfogadta a gyülekezési törvény áprilisi szigorításait is.

A rendőrség ennek ellenére úgy ítélte meg, hogy a Pride és a Heindl által szervezett demonstráció között szoros kapcsolat van, és mivel nem látta biztosítottnak, hogy 18 év alattiak ne találkozzanak „homoszexualitást népszerűsítő” tartalmakkal, a rendezvényt betiltotta.

A Kúria azonban más álláspontra helyezkedett. A bíróság szerint Heindl Péter egyértelmű nyilatkozata alapján a rendőrség „megalapozatlanul és jogszerűtlenül” jutott arra a következtetésre, hogy a demonstráció valójában a betiltott Pride-ot helyettesítené.

A Telex megkereste Heindl Pétert, aki részletes nyilatkozatot nem kívánt adni, de közölte, hogy a jövő héten újabb egyeztetést folytat a rendőrséggel.

Időközben a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője, Varga Tamás – aki a 2026-os parlamenti választásokon is indul – több ellentüntetést jelentett be október 4-re. A politikus öt helyszínen, a Pride tervezett útvonalán szervezne akciókat, és kérdésünkre azt mondta: céljuk például, hogy a Székesegyház közelében megakadályozzanak egy olyan szimbolikus házasságkötést, amelyben két nő lépne frigyre.

Pécs az egyetlen vidéki város Magyarországon, ahol minden évben megtartják a Pride-ot. Az elmúlt években a résztvevők száma csökkent, és az ellentüntetések is nagyrészt eltűntek. Az idei lesz az ötödik alkalom, amely a Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseményeként október 4-én valósul meg.