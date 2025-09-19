Magyar Péter tégláról téglára beveszi Legolandet Kusztogyijev műtermében – Ezt a címet kapta drMáriás új festménye

pályázat;festmény;címek;drMáriás;Magyar Péter;

A művész, akit az ellenzéki politikus másféléves menetelése ihletett meg, már napokkal ezelőtt címadási pályázatot hirdetett.

Dermesztően hideg tél volt, az óvoda udvarán a gyermekek mégis zavartalanul játszottak. Épp katonásdit, azon tanakodva, kit támadjanak meg és győzzenek le, mint fő gonoszt. Az egyik kisfiú, aki Hitlerre hasonlított, Párizst, Londont és Moszkvát javasolta, a másik pedig, aki Trumpra, Pekinget. Az arabszerű kisfiú Tel Avivot, a kínai pedig New York-ot. Volt köztük egy kis szőke magyar fiú is, aki csak ült, homokvárat épített és hallgatott. A többiek időnként oldalba bökték, mondja meg már, ő kit támadna meg, de csak hallgatott, olykor a lányok felé kacsingatva – így kezdődik drMáriás legújabb alkotásához fűzött meséje, amelyet azután írt, hogy két segítőjével együtt kiválasztotta a Facebook-oldalán meghirdetett címadási versenyt.

A mese így folytatódik: „Ekkor bejött az óvónő, Orbán Viktória, és bezavarta a kis csapatot az ebédlőbe uzsonnázni, s pillanatokon belül zsíros kenyeret majszoltak és forró teát ittak, de a szőke fiú továbbra is csak kint építgetett és hallgatott. Ekkor Viktória óvónő megfogta Peti fülét, és iszonyatosan csavargatni kezdte, de mivel ez hiába volt, elkezdte pofozni, majd rugdosni, hogy végül agyba-főbe bokszolja. Amikor Peti látta, nincs más választása, így vége lesz, eszébe jutottak a nagyszerű Chuck Norris filmek, amelyeket minden nap nézett, és az ott látott mozdulatokat tökéletesen megismételve visszavágott, s végül kiütötte Viktóriát, aki eszméletlenül terült el a hóban.

A társai az ablakon keresztül nézték a filmbe illő jelenetet és nem hittek a szemüknek, majd hatalmas ovációban kitörve rohantak az udvarra, hogy Petit a vállukra emelve zajosan ünnepeljék vezérüket, aki felkiáltott:

– Elég volt a balfaszoskodásból! Miután itt rendet tettem, szabadítsuk fel a Téli palota óvodát is, és rugdossuk ki onnan az óvónői bandát, hogy ilyen banyák soha többé ne basztathassanak minket! Ezzel előkapta az óriási zászlót, amelyet már hosszú hónapok óta titokban gyártott, a magasba emelte, és elindult, miközben az összes ovis követte.

Amikor meghallották a Téli palota ovisai, hogy Péterék jönnek, felbátorodva fogták addigi vezetőjüket, Putyin óvó nénit, jól megverték, s mire Péterék megérkeztek, a legnagyobb barátsággal fogadták őket, majd eldöntötték, hogy elindulnak, s felszabadítják együtt a Budapest óvodát is. S mentek, csak mentek, ők, immár sok százan, ezeren, előre, a Peti után, aki a hatalmas zászlót bátran lengette, hogy végül őt Magyar Gulliverre keresztelve örvendjen az ovik népe vezetőjének és a nagy győzelemnek.

Már a sokadik pezsgőt bontották örömükben a felszabadított Budapest ovi tornatermében jócskán illumináltan és ruházatilag erősen hiányosan, amikor jött a hír, hogy a gonoszok összefogva Steven Seagulltól már karateleckéket vesznek, hogy hamarosan ádáz ellentámadásba lendüljenek Orbán, Putyin és Hszi Csinping óvónőkkel. De Peti ekkor legyintett, majd szólt, s az ovisok nem ijedtek meg:

– Békét kötünk! Felvesszük őket bébiszitternek! Addig is Legózzunk!

drMáriás egy másik posztjában azt írta, hogy köszönik a tengernyi jobbnál-jobb címjavaslatot. A végső döntés meghozatalában az vezérelte őket, hogy a cím ne legyen propagandisztikus,se gyalázkodó, hanem játékos, két- vagy többértelmű, kritikus, ironikus, találó, valahol a drMáriási stílus jegyében. A Laczkovich Borbála, Sáfár Zoltán és drMáriás alkotta bizottság meghozta a döntését. A nyertes Károlyi Júlia lett a „Magyar Péter tégláról téglára beveszi Legolandot, Kusztogyiev műhelyében”. Díjazott lett még Hunczuth László Garaczi „Magyar Péter a Kremlita kolostor ellen vezeti népét Delacroix műhelyéből”, valamint Paksi Erzsi „Magyar gyerek gyógyítja” címjavaslata. A szerencsés nyertesek a páros belépőket kapnak drMáriás életműkiállítására.