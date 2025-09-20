Magyarország;gyermekvédelem;Népszava;gyermekbántalmazás; NER;Podcast;Budapesti Javítóintézet;

A gyermekbántalmazó bűnözők melegágya a NER

A mindent egy kézben központosító NER a gyermekvédelemben is sorban kikapcsolt minden külső kontrollt, és olyan rendszert hozott létre, amelyben a hatalom magas polcain lévő bűnözők el tudnak bújni a nyilvánosság és az igazságszolgáltatás elől. Podcast. 

Még a látszata sincs meg annak, hogy a kormányzat ki akarná deríteni, valóban vittek-e magas rangú politikusoknak prostitúcióra kényszerített állami gondozott fiatalokat, és hogy kik hallgattatták el 2015-ben a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjét feljelentő gyermekvédelmi dolgozókat egy titkosszolgálatinak tűnő akcióval. A NER leváltása nélkül pedig futószalagon ússzák meg a kegyelmi és a Szőlő utcaihoz hasonló ügyek valódi felelősei az elszámoltatást - erről is beszélgetett a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjének eheti adásában Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Muhari Judit belpolitikai és Papp Zsolt gazdasági szakújságíró Batka Zoltán műsorvezetővel.

Szó esett még arról is, melyik oldalnak kellene elbúcsúznia fegyverektől és miről kellene valójában nemzeti konzultációt tartani. 

Direkt politikai nyomás nincs, a kormánytisztviselő pontosan tudja, mi történik, ha befut egy építési terv a miniszterelnök apjának nevével. 