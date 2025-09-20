Magyarország;gyermekvédelem;Népszava;gyermekbántalmazás; NER;Podcast;Budapesti Javítóintézet;

2025-09-20 05:45:00 CEST

A gyermekbántalmazó bűnözők melegágya a NER

A mindent egy kézben központosító NER a gyermekvédelemben is sorban kikapcsolt minden külső kontrollt, és olyan rendszert hozott létre, amelyben a hatalom magas polcain lévő bűnözők el tudnak bújni a nyilvánosság és az igazságszolgáltatás elől. Podcast.