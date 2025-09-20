A gyermekbántalmazó bűnözők melegágya a NER

Még a látszata sincs meg annak, hogy a kormányzat ki akarná deríteni, valóban vittek-e magas rangú politikusoknak prostitúcióra kényszerített állami gondozott fiatalokat, és hogy kik hallgattatták el 2015-ben a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjét feljelentő gyermekvédelmi dolgozókat egy titkosszolgálatinak tűnő akcióval. A NER leváltása nélkül pedig futószalagon ússzák meg a kegyelmi és a Szőlő utcaihoz hasonló ügyek valódi felelősei az elszámoltatást - erről is beszélgetett a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjének eheti adásában Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Muhari Judit belpolitikai és Papp Zsolt gazdasági szakújságíró Batka Zoltán műsorvezetővel.
Szó esett még arról is, melyik oldalnak kellene elbúcsúznia fegyverektől és miről kellene valójában nemzeti konzultációt tartani.