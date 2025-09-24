A KDNP korábbi országgyűlési képviselője és elnökségi tagja, Gaal Gergely szerint a lelkiismeret napján mindenkinek „a gyermekbántalmazás és a gátlástalan hatalom” ellen kell tiltakoznia, pártállástól függetlenül.
A mindent egy kézben központosító NER a gyermekvédelemben is sorban kikapcsolt minden külső kontrollt, és olyan rendszert hozott létre, amelyben a hatalom magas polcain lévő bűnözők el tudnak bújni a nyilvánosság és az igazságszolgáltatás elől. Podcast.
Ha azt állítja, hogy kormánytagok nem érdekeltek a Szőlő utcai nevelőintézet pedofil botrányában, akkor tudnia kell, hogy kik érintettek – vonta le a következtetést a Demokratikus Koalíció elnöke.