Nyárias időt hoz a hétvége, de a jövő hét második felében megérkezik a lehűlés

időjárás;előrejelzés;napsütés;lehűlés;

2025-09-20 09:49:00 CEST

Akár 32 fokot is mérhetünk a következő napokban.

Jövő héten visszatér az ősz, de a hétvégén még sokfelé 30 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, a nappali órákban inkább csak a Dunántúlon lehet némi magasszintű felhő az égen. A Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, késő estére többnyire 12 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap is derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkülhet, Sopron környékén erős széllökés is lehet. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő este 9 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.

Az Időkép azt írja, úgy tűnik, hogy a jövő hét második felében egy magassági hidegörvény környékezheti meg térségünket, melynek köszönhetően fordulat állhat be időjárásunkban: egyértelműen lehűlés kezdődik, visszamegyünk az átlag alá, emellett szükség lesz az esernyőkre is ezeken a változékony napokon. Csütörtöktől a magasban hűvösebb légtömegek érkeznek, ezen a napon északnyugaton már több helyen 20 fok alatt maradhatnak a maximumok, míg délkeleten még kitarthat a nyárias meleg. Péntekre a jelen számítások szerint viszont országszerte visszaesik a hőmérséklet, nyugaton néhány helyen alig megyünk pár fokkal 20 fok fölé, és ekkor már a Tiszántúlon is legfeljebb 20 fok körül alakulnak majd a maximumok.