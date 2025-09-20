Ha egy válogatott sportoló a Fideszt támogatja, az rendben van, ha az ellenzéket, akkor alkoholista, akinek szégyenpadon a helye

Fidesz;sportolók;

Másodszor is megszállta a párt a sportot, kell a biodíszlet.

Mérhetetlen felháborodás övezte a kormánypárti sajtóban egy korábbi válogatott sportoló megjelenését a Tisza Párt környékén, miután Váczi Zoltán, az összevissza két válogatott szereplést felmutató korábbi labdarúgó felszólalt a vecsési fórumon. Az exfocista azt mondta, tudomása szerint több válogatott labdarúgó és sportoló is szívesen támogatná Magyar Péter pártját, akiknek azt üzente, hogy „jöjjenek bátran”. Magyar Péter reagálásában kijelentette, neki is van tudomása olyan sportolókról, akik csatlakoznának a Tiszához, de nem merik nyíltan felvállalni szimpátiájukat, mert félnek a re­torziótól.

Hogy pontosan mitől kellene tartaniuk az egyébként eddig relatíve köztiszteletben álló élsportolóknak? Ezt mutatta tűpontosan a kormánypárti sajtó reakciója, a Váczi Zoltánt minősítő legenyhébb cím így szólt:

„Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja.”

A Tisza vezetője amúgy elmondta a fórumon, véleménye szerint a politika elfoglalta a sportot, amit helytelenített, egyúttal megerősítette: hatalomra jutásuk esetén sem engednék el vagy hagynák magára a szektort, csak a pénzesbödönbe nyúlást fogja megakadályozni a leendő nyomozó hatóság.

Váczi Zoltánról sokat elárul, hogy még a Wikipédia szerint is „ismert volt ragyogó technikai tudásáról, szabadrúgásgóljairól, valamint bohém életviteléről”. A bohémság valójában kicsapongó életet jelentett, ámbátor ettől nyilván nem függetlenül Váczi azóta sem tölt be semmilyen értékelhető szerepet a magyar futballban. Mégis megkapta a magáét.

Megjelenése azért bőszítette a kormánypártot, mert a nemzeti szimbólumok visszavétele után egy újabb szegmensben indíthatja el a Tisza a Fidesz erózióját. Orbán a politikai verseny élesedésével újra elővette a sportolói kártyát, a polgári körök digitalizált változatában tucatnyi sportsztár csatlakozását ünnepelte.

Némelyikük előélete ugyan kissé árnyalja az erkölcsi feddhetetlenséget sugalló képet, például Kucseránál az sem volt problémás, hogy korábban éppenséggel kokainnal bukott meg, de ha valaki fideszes, akkor egyből érték lesz a tudatmódosításban szerzett gyakorlati tapasztalat.

Sőt: a legújabb dobás a versenyzői karrierje lezárulta óta soha meg nem szólaló, a közügyektől teljes mértékben elzárkózó Darnyi Tamás biodíszletbe rendezése Orbán mögött a szekszárdi uszoda avatásán. Ha őszinte meggyőződése miatt állt oda, jól tette, ámbátor a korszakos bajnok kínos feszengése mintha másról árulkodott volna.

A Zebrától a Fradiig ível a digitális sportkör Zebra: Görbicz Anita, Vincze Ottó, Bárdosi Sándor, Fábián László, Harcsa Norbert, Elek Gábor Gór-Nagy Miklós, Szucsánszki Zita Szuverenitásvédelmi: Bárdosi Ildi Drogellenes: Kucsera Gábor Külhoni magyarok: Diószegi László (sportvezető, Sepsiszentgyörgy) Miklós Edit Vidéki: Szécsi Zoltán, Görbicz Anita Női: Csisztu Zsuzsa, Makray Katalin (olimpiai ezüstérmes tornász/Schmitt Pál felesége) Roma: Pisont István, Harcsa Norbert Fradi: Rákosi Gyula, Székely Zója, Dibusz Dénes, Nyéki Balázs, Lékai Máté, Bánki József Budapest: Tibolya Péter Sportolók (ennek a listája nem elérhető): Baji Balázs