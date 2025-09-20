Maximális kiszállót, Big Fisht csinált Borbély András a Hungarian Darts Trophy első napján

darts;MVM Dome;

A 170-es kiszálló hatalmas dolognak számít ebben a sportágban.

Emlékezetes játékot mutatott be Borbély András a Hungarian Darts Trophy első napján az MVM Dome-ban. A 20 éves magyar versenyző az angol Luke Woodhouse ellen játszott. Borbély 96,55-ös átlagot csinált és 4 leget elvitt, végül 6-4-re kapott ki sokkal esélyesebb ellenfelétől - összegezte a 444.

Borbély 2-0-ra vezetett, később Woodhouse 4-2-re fordított. Ezután jött azonban egy emlékezetes pillanat, amikoris a magyar dartsos megcsinálta az úgynevezett Big Fisht, a maximális kiszállót, vagyis két tripla húszasra rádobta a Bullt, 4-3-ra szépített.

A 170-es kiszálló hatalmas dolognak számít, nemhogy magyar játékostól nem szokás ilyet látni, de a legnagyobbak sem gyakran csinálják meg: egy-egy versenyen jó, ha egy-kettő előfordul belőle.

A Hungarian Darts Trophyn négy magyar indult – Borbély mellett Prés Nándor, Major Nándor, Sárai Levente –, valamennyien kiestek, így hazai versenyzők nélkül megy tovább az esemény szombaton és vasárnap.