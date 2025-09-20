Magyar Péter: Tegnap Hódmezővásárhelyen kiderült, a propaganda uszítása és a korrupt hatalom megtartása érdekében folytatott gyűlöletpolitika emberéletekbe kerülhet

rendőrkapitány;Hódmezővásárhely;Magyar Péter;

2025-09-20 11:05:00 CEST

„Ma gyászolunk. De holnaptól feltesszük a kérdéseket: ki viseli a felelősséget azért, hogy Magyarországon a lejáratás emberéleteket sodor el?” – írja a Tisza Párt elnöke.

„Az első szó a részvété. A második a döbbeneté. A harmadik a felháborodásé” – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálával kapcsolatban.

A Tisza Párt elnöke szerint tegnap Hódmezővásárhelyen kiderült, hogy „a propaganda uszítása és a korrupt hatalom megtartása érdekében folytatott gyűlöletpolitika emberéletekbe kerülhet”.

„Eljutottunk odáig, amiről reméltük, hogy nem következik be: egy köztiszteletben álló, hazánkat szolgáló ember nem bírta a propaganda gátlástalanságát és nyomását. Egy család elvesztette a szerettét, egy város elvesztett egy tisztességes, szolgálatot teljesítő embert” – hangsúlyozza, hozzátéve, osztozik a család, Hódmezővásárhely és a teljes rendőri állomány gyászában.

Magyar Péter bejegyzésében kiemeli, ez a tragédia egész Magyarország ügye. „Milyen ország az, ahol a hatalom aljassága emberéletet követel? Mi olyan hazát akarunk, ahol a politika nem öl. Egy olyan országot, amelyben az embereknek nem kell félniük” – írja.

„Ma egy perc néma csenddel álljunk meg mindannyian. Ezt teszem én is, miközben kórházakba viszünk adományokat. Erre kérem a TISZA Szigetek tagjait is, akik ma az ország minden pontján eljuttatják a kórházaknak az adományainkat. Amikor összegyűltök, gyújtsatok egy szál gyertyát Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőr alezredes emlékére és tiszteletére”

– írja Magyar Péter, hozzáfűzve, ezt kéri a Digitális Polgári Körök harcosaitól is Lázár János mai előadásának kezdetén.

„Emlékezzünk együtt. De emlékezés közben üzenjük is meg a hatalomnak: nem félünk, együtt erősek vagyunk, együtt képesek leszünk egy emberséges Magyarországot felépíteni. Ma gyászolunk. De holnaptól feltesszük a kérdéseket: ki viseli a felelősséget azért, hogy Magyarországon a lejáratás emberéleteket sodor el? Tegnap minden megváltozott. Alezredes Úr, nyugodjon békében!” – zárja bejegyzését a Tisza Párt elnöke.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere péntek délután Rendkívüli gyászjelentés címmel tett ki egy Facebook-bejegyzést, melyben azt írta: „Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének. Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt – ezt senki nem vitathatja.” Márki-Zay Péter feltételezése szerint egy „álhírterjesztő oldal” hat nappal ezelőtt megjelent lejárató cikke állhat a tragédia hátterében. Az írta, hogy tudomása szerint a rendőrkapitány a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.