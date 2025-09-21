Márki-Zay Péter: Hódmezővásárhelyen teljesen köztudott, hogy ki az a gazember, ki az a bosszúálló, sötét bűnöző, aki ilyen aljasságokra képes

Lázár János;öngyilkosság;rendőrkapitány;Hódmezővásárhely;Promenád24;Márki-Zay Péter;Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány;

Gyertyagyújtással emlékeztek Szabó Zsolt rendőrkapitányra Hódmezővásárhelyen.

Gyertyagyújtást tartottak Hódmezővásárhelyen Szabó Zsolt rendőrkapitány emlékére, aki azt követően vetett véget önkezével a életének, hogy a Lázár Jánoshoz közeli Promenád24 az alezredes magánéletébe is vájkáló lejárató cikket közölt róla.

Ez azután jelent meg, hogy demonstrációt tartottak Lázár János batidán lévő vadászkastélyánál, ahol az aszfaltra agresszív, az építési és közlekedési miniszter halálát kívánó szövegeket is felírtak. A Promenád24 ezek után a rendőrkapitányt tette felelőssé a tüntetés engedélyezése és ezzel összefüggésben a szerintük romló közbiztonság miatt. Szabó Zsolt Márki-Zay Péter az öngyilkosság után azt közölte, tudomása szerint Szabó Zsolt a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik viszont kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították. Ezt követően a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságot követett el.

A Promenád24 ekkor törölte a lejárató cikket, de fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy kizárólag kegyeleti okokból.

Szabó Zsolt emlékére péntek és szombat este is gyertyagyújtást tartottak a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság épülete előtt. A 24.hu videóriportjának a tanúsága szerint beszédet mondott Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki azt kérte, hogy „aki Magyarország hű polgára, mindegy, hogy hova szavaz”, semmiféle erőszakra felbujtásnak ne üljön fel. Megjegyezte, a rendőrkapitány elmúlt egy hete elviselhetetlen szenvedést jelenthetett neki.

„Nem csak golyóval lehet ölni. Egy újságcikkel is lehet ölni. Egy lejárató támadással is lehet ölni” - hangsúlyozta a városvezető.

A gyászolókat láthatóan nagyon megviselték a történtek. – Ez Magyarország szégyene - jelentette ki egyikük, könnyeivel küzdve. Mást úgy vélte, idáig fajult az a politika, amit az Orbán-kormány képvisel. – Ezt nem szabad hagyni. Innen takarítani kell ki a mocskot. (...) Vége a kormánynak - fogalmazott egy harmadik gyászoló, szintén elcsukló hangon.

Márki-Zay Péter a 24-nek elmondta, immár nem túlzás kimondani, hogy aki a NER-rel szembeszáll, az az életét kockáztatja. A kérdésre, hogy miért tudja egyértelműen megállapítani a Promenád24 és Lázár János felelősségét a tragédiában, úgy válaszolt, van egy kolléganője, aki átélte szinte ugyanazt, hasonlóan alaptalan vádakkal. – Hódmezővásárhelyen teljesen köztudott, hogy ki az a gazember, ki az a bosszúálló, sötét bűnöző, aki ilyen aljasságokra képes - fogalmazott a városvezető, feltételezhetően Lázár Jánosra célozva. Hangsúlyozta, ki kell deríteni, hogy ki a névtelen lejáratócikk szerzője és hogy kinek az utasítására írta. A polgármester abban bízik, hogy lesz érdemi büntetőeljárás, és a rendőrség talán egy kicsivel motiváltabb lesz az ügyben, mint amúgy más esetekben szokott. Mindemellett Márki-Zay leszögezte azt is, hogy a tragédia tanulsága az kell legyen, hogy be kell fejezni ezt a típusú lejárató politizálást, bár illúziói persze nincsenek, mint mondta, az orbáni logika szerint a lejárató kampányok még csak most kezdődnek. Felhívta a figyelmet a Fidesz digitális harcosainak szabvány gyűlöletkeltésére is.

Lázár János korábban természetesen tagadta, hogy bármi köze lenne Szabó Zsolt rendőrkapitány halálához és gazembernek nevezte Márki-Zay Pétert, amiért a polgármester szerinte megjelölte őt bűnbakként.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.