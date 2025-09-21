Megtelt a Hősök tere, tüntetnek az Orbán-kormány gyűlöletpolitikája ellen

tüntetés;Hősök tere;gyűlöletpolitika;

A demonstrálóknak van néhány javaslatuk van arra, hogy milyen más üzeneteket lehetne megfogalmazni a plakátokon a politikai hergelés helyett.

A szabad közterekért, a tiszta közbeszédért, a gyűlöletpolitika ellen hirdetett demonstrációt a Loupe Színházi Társulás. Cikkünk írásakor a Hősök tere már meg is telt, tüntetők vannak a Dózsa György úton és az Andrássy úton is.

A társulás négy alapító tagja Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Molnár Áron és Horváth János Antal, de felszólal mások mellett Rainer-Micsinyei Nóra, Tapasztó Orsi és Pottyondy Edina is. A csapat előzőleg útjára indított egy petíciót is, ami azt célozza, hogy tűnjenek el a közterekről a gyűlöletkeltő politikai plakátok. Ezt a petíciót eddig már mintegy 233 ezren írták alá.

A hvg.hu élő hírfolyama szerint Rainer-Micsinyei Nóra volt az első felszólaló, aki egy alternatív nemzeti konzultációt javasolt. Olyan kérdéseket tartana érdemesnek feltenni, hogy kezdjen-e valamit Lázár János a vasúti közlekedéssel lehetőleg még a választások előtt, illetve, hogy kiderüljön-e, miért kapott kegyelmet Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának falazó igazgatóhelyettes. Szólt Orbán Viktor poloskázó beszédére és későbbi allűrjeire is, illetve, hogy akarunk-e olyan országot, ahol nem kell félni a nyilvános megszólalástól. Végezetül Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha híres nyelvi küzdelmét idézte: „legyetek bátorak!” Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a jelzett kérdésekről a jövő évi választásokon lehet majd dönteni, ezért mindenkit arra buzdított, hogy vegyenek részt rajta.

A felszólalást követően Farkas Izsák által előadott zenére a szervezők olvastak fel olyan ötleteket, amelyeket szívesebben látnának plakátokon a politikai gyűlöletkeltés helyett - írja a Telex. Ezek között szerepelnek például biztató, szeretetre ösztönző plakátok, karitatív programokat népszerűsítő felhívások, politikamentes, humoros, művészeti értékű plakátok, iskolások gondolatai az életről. Szívesen látnának továbbá tájékoztató, edukatív és érzékenyítő plakátokat fontos témákban, mint például a hajléktalanság, vagy a családon belüli erőszak témaköre, népszerűsítenék az egészségügyi szűrőprogramokat, bemutatnának kevésbé ismert magyar látnivalókat. Emellett érdemesnek tartanának plakátokat kihelyezni például a magyar sportolók sikereiről, továbbá információs plakátokat olyan rendszerek használatáról, mint az EESZT, vagy a DÁP.

Támadtak ötletei a Hintalovon Alapítványnak is, amelynek az alternatív üzeneteit szintén felolvasták. Szerepel közöttük, hogy

a gyerekek védelme közös felelősségünk,

a bántalmazás megelőzhető,

teljesen rendben van, ha a suliban segítséget kérsz, rossz napod van, nem értesz valamit, hibázol, kérdezel, nem sikerül elsőre,

tippek, hogy mit tegyen a szülő, ha a gyerek saját magát szidja,

észre lehet venni mások értékeit is, mindenki gondoljon például arra, hogy a dongó kicsit ijesztő, emellett beporozza a virágokat, és nagyon barátságos, olyan, mint egy repülő panda, a kék szarka pedig rettentően hangos, de simán megosztja az élelmét a társaival,



nem baj, ha hibázol, holnap újra megpróbálhatod.

A Hősök terén tényleg elég sűrűn áll a tömeg, a Dózsa György út Andrássy út felőli oldalán a tüntetőknek gyorsan szét kellett nyílniuk, hogy átengedjenek egy mentőautót.

Tapasztó Orsi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyűlületkeltő politikai plakátok milyen hatással lehetnek a gyerekek pszichéjére. „A szavaknak súlya van. Amikor a hatalom gyűlöletet sugároz, az a gyerekek szívéig ér el” - fogalmazott. Úgy folytatta, a veszélyekkel riogató tartalmak súlyos félelmet keltenek a gyerekekben, a problémák valós mértékéről pedig képe sincs a társadalomnak, mert a gyermekvédelemben félelem és titkolózás van, miképp azt a Szőlő utcai eset is mutatja. „Ne hagyjátok, hogy a gyűlölet legyen a normalitás” - mondta tapasztó Orsi, egyúttal hangsúlyozta, nem kell ugyanazt gondolnunk, sem utálnunk egymást azért, mert nem értünk egyet mindenben.

Az eseményre videóüzenetet küldött Halász Judit is, aki rögzítette, nem engedhetjük meg magunknak ebben a kis országban, hogy egymást gyűlöljék az emberek. Felidézte Rómeó és Júlia történetét, ahol két család gyűlölete emberi tragédiákat eredményezett. Majd idézte Máté evangéliumát is, amelyben Jézus Krisztus megparancsolja: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A gyűlölet gyűlöletet szül, ezért meg kell tanítani gyermekeinknek a szeretetet - hangsúlyozta Halász Judit.

Pottyondy Edina beszédében a kormánypropagandát idegméreghez hasonlította, ami szándékosan mérgezi az országot, hogy aztán az embereket teljes kontroll alatt tarthassa. Mint ismertette, a propagandának különböző formái vannak, van olyan, ami nyíltan támad, mint amilyen a Megafon, a Pesti Srácok és az Origo, van olyan, amelyik szórakoztató köntösben igyekszik megtenni ugyanezt, mint a TV2, és van olyan, amely látszólag észrevétlenül teszi, mint az Index. A végeredmény viszont mindig ugyanaz: a kormány valakire rámutat, a dühös, frusztrált emberek pedig gyűlölik az illetőt. Ezek után felsorolt néhány közéleti szereplőt, akik különösen durva mocskot kaptak a kormánypropagandától, mint például Vona Gábor, Juhász Péter, vagy Jámbor András. Majd emlékeztetett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájára, aki néhány napja lett öngyilkos, miután a fideszes, Lázár János-közeli Promenád24 a magánéletére is kiterjedő lejáratóanyagot közölt róla.

Pottyondy Edina hangsúlyozta, hogy a rendszeren belül mindent büntetlenül el lehet követni, de amint valaki kilép, célponttá válik. Mindeközben az Orbán-kormány Magyarországot Európa szegényházává tette és érdemi szándék sincs arra, hogy kezelje a szegénységet és az inflációt, helyette nemzeti trikolórba csomagolva gyárt le démonokat, hogy aztán a párt hívei megküzdjenek velük. Végezetül mindenkit szolidaritásra buzdított a karaktergyilkosságok áldozataival, s higgadtságot javasolt, továbbá jövő tavasszal az Orbán-kormány leváltását. Beszédét a „ruszkik, haza!” felkiáltással zárta.