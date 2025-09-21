Helyben gyűlöletpolitizál a Jobbik

A Jobbik az utóbbi hónapokban előretört, mára ráadásul több mint húsz települést jobbikos, vagy általuk támogatott polgármester vezet. Szakértők szerint kormánypárt népszerűtlensége mellett a demokratikus ellenzék szervezetlensége is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szélsőjobboldal ilyen mértékben megerősödjön. Sokakban felmerül a kérdés, mire számíthatunk, ha a radikális párt 2018-ban kormányközelbe kerül. Ha megnézzük, hogyan irányítják a jobbikos polgármesterek településeiket, valamilyen szinten következtethetünk a jövőre.