A demonstrálóknak van néhány javaslatuk van arra, hogy milyen más üzeneteket lehetne megfogalmazni a plakátokon a politikai hergelés helyett.
A józan többséget szeretnénk megszólítani – hangsúlyozta Horváth Aladár roma jogvédő, akinek kezdeményezésére társadalmi platform alakult a gyűlöletpolitika ellen.
Nincsen helye a kulturált európai országokban és nincsen helye Magyarországon sem
Az MSZP felszólította a kormányt, hogy fejezze be a bevándorlással kapcsolatos gyűlöletpolitikáját, mert az szerintük veszélyezteti a külföldön élő magyarok egzisztenciáját. A szocialisták követelését Gőgös Zoltán, az ellenzéki párt elnökhelyettese fogalmazta meg, a napközben tartott kormányszóvivői tájékoztatóra reagáló, budapesti sajtótájékoztatóján.
A Jobbik az utóbbi hónapokban előretört, mára ráadásul több mint húsz települést jobbikos, vagy általuk támogatott polgármester vezet. Szakértők szerint kormánypárt népszerűtlensége mellett a demokratikus ellenzék szervezetlensége is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szélsőjobboldal ilyen mértékben megerősödjön. Sokakban felmerül a kérdés, mire számíthatunk, ha a radikális párt 2018-ban kormányközelbe kerül. Ha megnézzük, hogyan irányítják a jobbikos polgármesterek településeiket, valamilyen szinten következtethetünk a jövőre.