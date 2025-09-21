„Figyu, máskor legalább olvasd el a rád vonatkozó jogszabályt” – Magyar Péter szerint Lánczi Tamásnak le kellene mondania, miután belépett egy Digitális Polgári Körbe

Lánczi Tamás;Magyar Péter;Szuverenitásvédelmi Hivatal;Digitális Polgári Körök;

2025-09-21 17:12:00 CEST

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint a Tisza Párt elnöke külföldi bábnak is silány.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás meg sem próbál úgy tenni, mintha a Fidesztől függetlenül működne, a minap még meg is jelent a Bajtársak Digitális Polgári Kör alapítói között. Ez azért lehet visszatetsző egy kicsit, mert a pártpolitikai szerepvállalás hivatalosan összeférhetetlen a tisztségével, Magyar Péter pedig meg is ragadta az alkalmat, hogy felhívja a figyelmet, hogy Lánczi Tamásnak ezután távoznia kellene a posztjáról.

„Tegnap Lánczi Tamás szuveNeritásvédelmi janicsár tulajdonképpen lemondott az orbáni ÁVH vezetéséről, amikor belépett a kaszinóminiszterrel és ifjabb Schobert Norberttel közös Digitális Polgári Körbe” - értékelt Magyar Péter egy Facebook-posztban a Szuverenitásvédelmi Hivatalra vonatkozó törvény alapján, amely szerint Lánczi Tamás nem lehet párt, pártalapítvány tagja, tisztségviselője, mint ahogy nem folytathat pártpolitikai tevékenységet sem, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.

„Szóval lehet menni a propagandistákkal és munkásőrökkel fújni az orbáni digitális blöfföt. Viszont itt a vége a havi 5,5 milliós fizunak, sofőrnek, és közpénzen dőzsölésnek. Munkát mondjuk eddig se végeztél. Figyu, máskor legalább olvasd el a rád vonatkozó jogszabályt, vagy kérj meg rá valakit. Tovarisi konyec” - írta a Tisza Párt elnöke.

Lánczi Tamás csakhamar reagált is saját Facebook-bejegyzésében, a következőképpen: „Aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány. Magyar Péter ezennel elhódította a legbutább politikus címet Fekete-Győr Andrástól.”

A Tisza Párt elnöke részéről a viszontválasz sem maradt el, ugyanis megjelent Lánczi Tamás bejegyzésének kommentszekciójában. „Most megtagadtad a pártot? Nem lesz ebből bajod? Hogy kapsz így Péter Gábor-díjat Orbán Balázstól?” - tette fel a kérdést három nevető emoji kíséretében Magyar Péter.