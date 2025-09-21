Flashmobot tartottak, függőleges szimfonikus zenekarral ünnepelt a Zeneakadémia

ünnep;koncert;Zeneakadémia;flashmob;

Vasárnap délután különleges térzenei élmény várta a közönséget a Liszt Ferenc téren: a Zeneakadémia fennállásának százötvenedik évfordulóját ünneplő programsorozat részeként ötvenkilenc hallgató állt hangszerrel az intézmény szecessziós főépületének ablakaiban, erkélyén és kapujában.

A világritkaságnak számító, függőleges szimfonikus zenekar rövid részletet adott elő Liszt Ferenc ikonikus művéből, a Les Préludes-ből. A hallgatókból összeálló együttest Teremi Dárius vezényelte, aki idén diplomázott a Zeneakadémián, és november 14-én az évfordulós ünnepi koncert karmestereként is a pulpitusra áll majd.

A térzenének hatalmas sikere volt. A sétálóutca megtelt családokkal, turistákkal és zenekedvelőkkel, akik izgatottan fedezték fel a különböző tantermek ablakaiban megszólaló hangszereket.

Mesébe illő volt, ahogy a Zeneakadémia homlokzata maga vált koncertpódiummá és a fiatal karmester a közönség soraiban állva vezényelt.

– Ezzel is szeretnénk megmutatni, hogy bár az intézmény nagy múltra tekint vissza, százötven év után is új lendületet vesz, és nyitott mindenki felé – mondta lapunknak Kádár-Csoboth Judit, az intézmény kommunikációs és marketingigazgatója. – Nem titkolt célunk, hogy az emberek ne féljenek bejönni: lássák, itt hús-vér fiatalok tanulnak, ez egyszerre egyetem és pezsgő koncertközpont – fogalmazott.

A vasárnapi flashmob csak a kezdete az év végéig tartó jubileumi programsorozatnak. Októberben például az Y generáció két kiemelkedő zongoristája, Balogh Ádám és Ránki Fülöp ad közös estet, novemberben nyitott hétvégével, épületbejárással, gyerekeknek szóló hangszerbemutatóval várják a közönséget. De lesz fényfestés, valamint zenetörténeti városi séták is.

A Zeneakadémia új rektora, Farkas Gábor zongoraművész május óta irányítja az intézményt. Programjában kiemelt cél, hogy a klasszikus zene falai ledőljenek, és az Akadémia mindenki számára elérhető, nyitott tér legyen.

Erre épít a jubileumi évad is: a tizenhárom tanszék között a klasszikus zene mellett a jazz és a népzene is kiemelt szerepet kap, hiszen a mai Zeneakadémia sokszínű zenei univerzumot jelent.

A jubileumhoz kapcsolódva a jazzoktatás hatvan éves múltját is megünneplik egy nagyszabású koncerttel.

A november 14-i születésnapi hangverseny középpontjában pedig Liszt Ferenc áll majd. A Les Préludes részletének vasárnapi megszólaltatása így előrevetítette a nagyszabású ünnepi programot. A flashmob nem csupán a Zeneakadémia százötven éves múltjára utalt, hanem arra is, hogy a klasszikus zene ma is képes meglepetést, örömöt és fiatalos, közvetlen közösségi élményt adni a város szívében.