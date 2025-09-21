„Álságos színjáték” – A Szépművészeti Múzeum felülvizsgáltatná a jogszabályt, amely alapján meg fogják büntetni

Szépművészeti Múzeum;bírság;Közbeszerzési Döntőbizottság;

2025-09-21 17:39:00 CEST

A Szépművészeti Múzeum jelezte, hogy tudomásul veszi a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, amely szerint hat értékhatár feletti műtárgyvásárlás során jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást, ezért bírságot kell fizetnie.

Közleményében az intézmény ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vonatkozó uniós jogszabály teljesen életszerűtlen, hiszen egyedi műalkotások esetében is kötelező közbeszerzést ír elő a 220 ezer eurós határ felett. A múzeum szerint ez a szabályozás álságos és a közbeszerzés lényegét megcsúfoló színjátékra kényszeríti mind az eladót, mind a vevőt, ezért kezdeményezni fogják az uniós irányelv felülvizsgálatát.

A Közbeszerzési Döntőbizottság egyelőre még még nem állapította meg a a büntetés összegét.

A döntés előzményeiről korábban is írtunk: az Állami Számvevőszék júniusban hét ügyben fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzését kifogásolva. A testület most hat esetben állapította meg a jogsértést. Az érintett alkotások között található El Greco Gonzaga Szent Alajos képmása, Mattis Teutsch János Lélekvirág című festménye, Kádár Béla Eladják a szürkét című műve, Juan de Zurbarán csend­élete őszibarackokkal, körtékkel, almákkal és szilvákkal, Gerrit van Honthorst Bűnbánó Magdolnája, továbbá Szinyei Merse Pál Fürdőházikó című festménye és Lorenzo di Mariano, valamint Angelo Mariano Mária-szobra.

Baán László főigazgató már a nyáron kifejtette, hogy a közbeszerzési logika a műtárgypiacon nem alkalmazható, mivel itt nem az eladók, hanem a vevők versenyeznek egymással, például aukciókon.

Egyedi művek esetében nincs alternatív eladó, ezért a közbeszerzési eljárás nem jelent valódi versenyeztetést. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb európai múzeumok az elmúlt tíz évben szintén nem folytattak le közbeszerzést műtárgyvásárlásaik során.

A Szépművészeti Múzeum közleményében kiemelte, hogy a gyűjtemény gyarapítása továbbra is stratégiai feladat, ezért a jövőben az értékhatár feletti beszerzéseket hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban bonyolítják le. Baán László nemrég egy háttérbeszélgetésen fájlalta, hogy önmagában az is komoly zavarokat okoz a múzeumi működésben, hogy mostantól kénytelenek lesz ezt az eljárásrendet követni. – Egy ilyen közbeszerzési eljárás két-három hónapig is eltarthat. Ezen már simán elúszhatnak jelentős műtárgyvásárlások – hívta fel a figyelmet.

Lapunk korábban megírta, hogy az intézmény az elmúlt öt évben közel ezer műtárggyal bővítette a gyűjteményét vásárlás útján, mintegy hatmilliárd forint értékben, miközben további mintegy ezernyolcszáz alkotás több mint négy és fél milliárd forint értékben ajándékozás révén került be. A kifogásolt szerzemények közül a legnagyobb értékű El Greco portréja, amelyet a MOL–Új Európa Alapítvány vásárolt meg egy nemzetközi aukción, majd a múzeum részletekben vásárolta meg, hozzávetőleg hatszáz millió forintért.