„Álságos színjáték” – A Szépművészeti Múzeum felülvizsgáltatná a jogszabályt, amely alapján meg fogják büntetni

Közleményében az intézmény ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vonatkozó uniós jogszabály teljesen életszerűtlen, hiszen egyedi műalkotások esetében is kötelező közbeszerzést ír elő a 220 ezer eurós határ felett. A múzeum szerint ez a szabályozás álságos és a közbeszerzés lényegét megcsúfoló színjátékra kényszeríti mind az eladót, mind a vevőt, ezért kezdeményezni fogják az uniós irányelv felülvizsgálatát.
A Közbeszerzési Döntőbizottság egyelőre még még nem állapította meg a a büntetés összegét.
A döntés előzményeiről korábban is írtunk: az Állami Számvevőszék júniusban hét ügyben fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzését kifogásolva. A testület most hat esetben állapította meg a jogsértést. Az érintett alkotások között található El Greco Gonzaga Szent Alajos képmása, Mattis Teutsch János Lélekvirág című festménye, Kádár Béla Eladják a szürkét című műve, Juan de Zurbarán csendélete őszibarackokkal, körtékkel, almákkal és szilvákkal, Gerrit van Honthorst Bűnbánó Magdolnája, továbbá Szinyei Merse Pál Fürdőházikó című festménye és Lorenzo di Mariano, valamint Angelo Mariano Mária-szobra.
Baán László főigazgató már a nyáron kifejtette, hogy a közbeszerzési logika a műtárgypiacon nem alkalmazható, mivel itt nem az eladók, hanem a vevők versenyeznek egymással, például aukciókon.
Egyedi művek esetében nincs alternatív eladó, ezért a közbeszerzési eljárás nem jelent valódi versenyeztetést. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb európai múzeumok az elmúlt tíz évben szintén nem folytattak le közbeszerzést műtárgyvásárlásaik során.
A Szépművészeti Múzeum közleményében kiemelte, hogy a gyűjtemény gyarapítása továbbra is stratégiai feladat, ezért a jövőben az értékhatár feletti beszerzéseket hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban bonyolítják le. Baán László nemrég egy háttérbeszélgetésen fájlalta, hogy önmagában az is komoly zavarokat okoz a múzeumi működésben, hogy mostantól kénytelenek lesz ezt az eljárásrendet követni. – Egy ilyen közbeszerzési eljárás két-három hónapig is eltarthat. Ezen már simán elúszhatnak jelentős műtárgyvásárlások – hívta fel a figyelmet.
Lapunk korábban megírta, hogy az intézmény az elmúlt öt évben közel ezer műtárggyal bővítette a gyűjteményét vásárlás útján, mintegy hatmilliárd forint értékben, miközben további mintegy ezernyolcszáz alkotás több mint négy és fél milliárd forint értékben ajándékozás révén került be. A kifogásolt szerzemények közül a legnagyobb értékű El Greco portréja, amelyet a MOL–Új Európa Alapítvány vásárolt meg egy nemzetközi aukción, majd a múzeum részletekben vásárolta meg, hozzávetőleg hatszáz millió forintért.A Szépművészeti Múzeum hét műtárgyának beszerzését is megtámadta az ÁSZ, a kifogásolt vásárlások összértéke meghaladhatja a 1,5 milliárdotMegbüntethetik a Szépművészeti Múzeumot, amiért nem közbeszerzésen vett nagy értékű műtárgyakat