Ellenzéki sikerrel ért véget az időközi Csurgón, 26 szavazattal legyőzték a hivatalosan független, valójában Fidesz támogatta jelöltet

2025-09-21 21:19:00 CEST

Ez azt jelenti, hogy helyén maradhat a polgármester.

Az ellenzéki Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület jelöltje, Ilia Csaba maradt a dél-somogyi Csurgó polgármestere, miután szűk 49 százalékos részvételi arány mellett 26 szavazattal – 1,3 százalékkal – verte hivatalosan független, a gyakorlatban azonban a kormánypártok támogatását élvező Kozmáné Radák Edinát a vasárnapi időközi voksoláson. A kisvárosban azért kellett új választást kiírni, mert a héttagú képviselő-testület június végén feloszlatta magát.

Csurgón tavaly óriási meglepetésre veszítette el a város vezetését a Fidesz-KDNP, ám a testületbe bejutott két fideszes képviselő, valamint a kezdetektől velük tartó független társuk, a most a polgármesterrel szemben a városvezetésért harcba szálló Kozmáné sikeresen csábította át az egyik civil képviselőt, így tavasz közepe óta a városvezetés kisebbségbe került, a négyek aztán június végén fel is oszlatták a testületet.

A kisvárost megmozgatta a kampány, a térség parlamenti képviselője, a kormánypárti Szászfalvi László helyére aspiráló őrtilosi polgármester, a fideszes Kelei Zita is nagyban kampányolt a csapatában a tavalyi voksoláson még kormánypártiként indult jelölteket felvonultató Kozmáné mellett.

Eközben Budapest VIII. kerületében egy megüresedett önkormányzat képviselői poszt miatt kellett időközit tartani. Mint arról lapunk is beszámolt, a hagyományosan kormánypárti körzetben a fideszes Kecskeméti Lászlónak méltatlanság miatt kellett lemondania: jogcím nélkül használta önkormányzati lakását, majd, amikor a bíróság kötelezte a kiköltözésre, szinte kibelezte az ingatlant. A vasárnapi voksoláson ez nem befolyásolta a szavazókat, a kormánypárti Kozma Lajos 10 százalékkal – 99 szavazattal – verte a kutyapárti Balázs Andrást, a független Simon György bő 5 százalékot kapott. A Józsefvárosban ettől még maradt az ellenzéki többségű közgyűlés

