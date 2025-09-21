Időközi önkormányzati választást tartanak vasárnap Csurgón: tavaly legyőzték a civilek a várost korábban vezető kormánypártiakat, ám most őket buktatták meg. Riport.
A beruházás hét és fél éve húzódik, a polgármester szerint az utolsó munkákhoz egymilliárd forint is elég lenne.
Össze is jött a feloszlatás.
Látták, még öt évet nem bírna ki a város – mondta a dél-somogyi település első embere, aki a június 9-i önkormányzati választás egyik legnagyobb meglepetését okozta.
Nagyatádon ellenzéki, Csurgón kormánypárti városvezetés van. A turisztikai ügynökség előbbit egyelőre nem, utóbbit ugyanakkor méltónak találta az állami támogatásra.
Két játékost azonnali hatállyal felfüggesztettek a nem megfelelő hozzáállás miatt.
Varga György, az MTI fotósa örökítette meg a Somogy megyei településen, hogy december 12-én 17 Celsius fokot mutat a Széchenyi téri hőmérő.
A Csurgó nagy csata végén, egy góllal győzte le a vendég Gyöngyös csapatát a férfi kézilabda NB I első fordulójának pénteki játéknapján.
Halálos közlekedési baleset történt szombat délután Csurgó és Berzence között, az utat lezárták - tájékoztatott a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.
Ma eldől, hogy a férfi kézilabda három magyar élcsapata bejut-e a legjobb nyolc közé a nemzetközi kupákban. A Veszprémnek a Bajnokok Ligája-negyeddöntőhöz a lengyel Wisla Plock együttesét egygólos hátrányból kellene kiejtenie, míg az EHF Kupában érdekelt Pick Szegednek a svéd Kristianstad, a Csurgónak a Hannover ellen lesz fontos meccse.
Amikor öt évvel ezelőtt Csurgó férfi kézilabdacsapata feljutott az első osztályba, klubvezető, játékos és szurkoló álmodni se mert arról, hogy a gárda egyszer eljut oda, ahol ma tart. Színeiben válogatottak játszanak, a klub tavaly bronzérmes lett a bajnokságban és a kupában - kell-e mondani: a Veszprém és a Szeged mögött -, míg a nemzetközi mezőnyben immár Spanyolországtól kezdve Svédországon át egészen Németországig sok helyütt megtanulták a csapat nevét. S ha a hétvégén pontot szerez Hannoverben, a legjobb nyolc közé jut az EHF Kupában. Történet egy egyesületről, amely bizonyítja, kemény, szisztematikus munka révén csodák márpedig vannak!