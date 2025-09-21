Csurgó - csodák igenis léteznek

Amikor öt évvel ezelőtt Csurgó férfi kézilabdacsapata feljutott az első osztályba, klubvezető, játékos és szurkoló álmodni se mert arról, hogy a gárda egyszer eljut oda, ahol ma tart. Színeiben válogatottak játszanak, a klub tavaly bronzérmes lett a bajnokságban és a kupában - kell-e mondani: a Veszprém és a Szeged mögött -, míg a nemzetközi mezőnyben immár Spanyolországtól kezdve Svédországon át egészen Németországig sok helyütt megtanulták a csapat nevét. S ha a hétvégén pontot szerez Hannoverben, a legjobb nyolc közé jut az EHF Kupában. Történet egy egyesületről, amely bizonyítja, kemény, szisztematikus munka révén csodák márpedig vannak!