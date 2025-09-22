Összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett Lánczi Tamás ellen az Ügyvédkör

Lánczi Tamás;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-09-22 08:02:00 CEST

Az egyesület szerint a törvények egyértelműen tiltják, hogy a a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője pártpolitikai tevékenységet folytasson.

Lánczi Tamás részvétele a Fidesz–KDNP által létrehozott és működtetett Digitális Polgári Körök tevékenységében összeegyeztethetetlen a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöki tisztségével – közölte az Ügyvédkör beszámolója szerint.

Az egyesület– derül ki a hvg.hu cikkéből – azzal kapcsolatban fejtette ki véleményét, hogy a hivatalosan független állami szerv, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője egyik alapítója a Bajtársak Digitális Polgári Körnek, amelynek tagjai között megtalálható többek között Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, ifjabb Schobert Norbert, Bárdosi Sándor, Nógrádi György és Sasvári Sándor is.

Az Ügyvédkör közleményében azt hangsúlyozza, hogy pártpolitikai tevékenységnek minősül minden olyan lépés vagy szervezett fellépés, amelynek elsődleges célja egy politikai párt érdekeinek képviselete, népszerűsítése, illetve a hatalom megszerzésének előmozdítása. „A Digitális Polgári Körök működése kétséget kizáróan pártpolitikai tevékenységnek tekinthető, hiszen a Fidesz–KDNP pártszövetség országgyűlési választásaihoz, továbbá a választói akarat befolyásolásához kapcsolódik” – áll a közleményben. Hozzátették: álláspontjuk szerint két jogszabály is egyértelműen tiltja, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke pártpolitikai tevékenységet folytasson.

A szervezet közölte, hogy összeférhetetlenségi vizsgálat megindítását kezdeményezi a miniszterelnöknél, vagyis Orbán Viktornál.

Ezt megelőzően Magyar Péter azt írta, hogy Lánczi Tamás a DPK-hoz köthető szerepvállalásával gyakorlatilag lemondott a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetői tisztségéről. Az érintett erre úgy reagált, hogy „aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány.