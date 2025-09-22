Hadházy Ákos szerint több millió forintos fürdőkádak vannak a hatvanpusztai Orbán-birtokon, ő szombat délután újra tüntetni fog

tüntetés;Hadházy Ákos;fürdőkád;Hatvanpuszta;

2025-09-22 07:54:00 CEST

Alighanem további kérdéseket vet fel, mi szükség van fürdőkádakra egy félkész mezőgazdasági üzemben.

Kétmilliós márvány, valamint egymilliós öntöttvas fürdőkádak is találhatók Hatvanpusztán.

Minderről Hadházy Ákos tett közzé fotókat egy hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében

Az ellenzéki politikus bejegyzésében jelezte, hogy a bemutatott fürdőszobákon túl – a tervrajzok alapján – további tizenkettő is található a miniszterelnök által korábban „félkész gazdasági üzemnek” nevezett épületben. Hadházy Ákos hozzátette, a képek azt is mutatják, hogy a helyiségek a nyugati, nagy juhistálló helyén kialakított, „vendégháznak” nevezett kastélyszárny emeletén kaptak helyet. Közlése szerint ebben az épületrészben tíz külön apartman van, mindegyik konyhával, fürdővel, két-három szobával, továbbá egy 300 négyzetméteres étkező-társalgóval, éttermi kapacitású nagykonyhával, valamint két nagy dohányzóval és klubhelyiséggel.

A politikus arról is beszámolt, hogy a képek azokból a videókból származnak, amelyeket az elkészült épületben dolgozók készítettek. A felvételeket feltöltötte, de közzétételüket egy jövő tavaszi napra időzítette. Ezt azzal indokolta, hogy közvetlenül a választások előtt szeretné emlékeztetni a közvéleményt: „a miniszterelnök minden aljas hazugsága és hecckampánya egyetlen célt szolgál: szeretné minél tovább élvezni azt a hétköznapi ember számára felfoghatatlan méretű vagyont és luxust, amit 15 év alatt az ország kifosztásával, strómanok (például a kedves papa) segítségével összeharácsolt”.

Bejegyzése végén Hadházy Ákos bejelentette, hogy szombaton 14 órakor újabb demonstrációt szervez Hatvanpusztán. A programon Puzsér Róbert is felszólal, a résztvevők pedig a közeli szafarit is megtekinthetik.