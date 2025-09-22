Hadházy Ákos szerint több millió forintos fürdőkádak vannak a hatvanpusztai Orbán-birtokon, ő szombat délután újra tüntetni fog

Kétmilliós márvány, valamint egymilliós öntöttvas fürdőkádak is találhatók Hatvanpusztán.
Minderről Hadházy Ákos tett közzé fotókat egy hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében
Az ellenzéki politikus bejegyzésében jelezte, hogy a bemutatott fürdőszobákon túl – a tervrajzok alapján – további tizenkettő is található a miniszterelnök által korábban „félkész gazdasági üzemnek” nevezett épületben. Hadházy Ákos hozzátette, a képek azt is mutatják, hogy a helyiségek a nyugati, nagy juhistálló helyén kialakított, „vendégháznak” nevezett kastélyszárny emeletén kaptak helyet. Közlése szerint ebben az épületrészben tíz külön apartman van, mindegyik konyhával, fürdővel, két-három szobával, továbbá egy 300 négyzetméteres étkező-társalgóval, éttermi kapacitású nagykonyhával, valamint két nagy dohányzóval és klubhelyiséggel.„Ezt meg kéne tapsolni, ünnepelni kellene!” – mondta Rákay Philip HatvanpusztárólBátonyi Péter: Szinte semmi műemlék nem maradt Hatvanpusztán, az Országház épületét sem fogják kímélni
A politikus arról is beszámolt, hogy a képek azokból a videókból származnak, amelyeket az elkészült épületben dolgozók készítettek. A felvételeket feltöltötte, de közzétételüket egy jövő tavaszi napra időzítette. Ezt azzal indokolta, hogy közvetlenül a választások előtt szeretné emlékeztetni a közvéleményt: „a miniszterelnök minden aljas hazugsága és hecckampánya egyetlen célt szolgál: szeretné minél tovább élvezni azt a hétköznapi ember számára felfoghatatlan méretű vagyont és luxust, amit 15 év alatt az ország kifosztásával, strómanok (például a kedves papa) segítségével összeharácsolt”.
Bejegyzése végén Hadházy Ákos bejelentette, hogy szombaton 14 órakor újabb demonstrációt szervez Hatvanpusztán. A programon Puzsér Róbert is felszólal, a résztvevők pedig a közeli szafarit is megtekinthetik.