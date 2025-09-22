Átfogó légicsapást mértek az oroszok Ukrajnára, három ember meghalt

Ukrajna;légicsapás;Zaporizzsja;orosz megszállás;

2025-09-22 08:51:00 CEST

Újra civil célpontokat támadtak a megszállók.

Szeptember 22-én hajnalban az orosz hadsereg újabb támadássorozatot indított Ukrajnában Zaporizzsja, Szumi és Kijev megye ellen – írja a Kyiv Independent.

A hivatalos közlések alapján legkevesebb három ember meghalt, további hárman megsérültek.

Zaporizzsjában rakétákkal (több forrás szerint siklóbombákkal) civil és ipari célpontokra mértek csapást az oroszok. Ivan Fedorov kormányzó közlése szerint hárman életüket vesztették, 15 társasház, 10 családi ház és több gazdasági épület is megrongálódott.

Szumit hajnali négy óra körül dróncsapás érte, amely több tüzet okozott. Megrongálódott egy ipari létesítmény és egy oktatási intézmény is. Kijev megyében szintén több célpontot találtak el: itt lakóházak gyulladtak ki, egy férfi pedig a repeszektől szenvedett sérülést.

Az elmúlt hetekben Oroszország fokozta az éjszakai drón- és rakétatámadásokat ukrán városok és infrastruktúra ellen. Ezek a támadások egyre gyakrabban érintenek közvetlenül lakott területeket is.